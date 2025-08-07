Padres e hijos en una peña emblemática y con bonito homenaje: «Al año de fallecer adoptamos el nuevo nombre» La peña 'Ronchones' es una agrupación festiva con 34 años que agrupa a 34 personas vinculadas a Santiago de la Puebla, pero procedentes de diversas localidades de toda España

Foto de familia en la que se pueden ver a la mayoría de los miembros de la peña 'Ronchones'.

Padres e hijos son los miembros de una de las agrupaciones festivas más emblemáticas de Santiago de la Puebla: la peña 'Ronchones'.

Son 34 miembros y llevan 34 años siendo imprescindibles en las fiestas de Santiago Apóstol de esta localidad.

Su participación es tan destacada en las actividades festivas que, en 2023, fueron invitados por el Ayuntamiento para dar el pregón de inicio de fiestas, una misión que cumplieron con gran satisfacción.

«Primero fuimos 'Los Puma', luego los 'Osiris'. Yo creo que el primer año fue 1991», calcula María José Gallego 'Churu'. «Llevamos 34 años y somos 34 personas», indica José Luis Sánchez.

Su nombre, 'Los Ronchones', tiene un origen especial: «Le gustó a un amigo nuestro. Antes nos llamábamos 'Osiris'. Al año de fallecer él, adoptamos el nuevo nombre», cuenta.

«Amigos, matrimonios, agregados», forman parte de una peña que solo tiene un habitante actual de Santiago de la Puebla: Agustín Hernández, 'Resiste'.

Son de todas partes de España. «Vivimos en Madrid, Vitoria o Valladolid, pero somos de Santiago de la Puebla, Macotera, Cabeza del Villar o Malpartida, entre otros lugares», indican. «Venimos en verano, fines de semana, puentes, Navidades y Semana Santa», añaden.

Precisamente, guardan un recuerdo especial de una Semana de Pasión. De su peña salieron las imágenes de Jesús Resucitado y la Virgen el Domingo de Pascua. «El Domingo de Resurrección en Santiago de la Puebla, el Resucitado y la Virgen salen de una casa. Ese año no salían de ninguna, y nosotros, como peña, cogimos las tallas y salieron de aquí», recuerdan.

El significado de tener una peña para ellos es especial. Además de ser la mejor excusa para volver, es un gran incentivo.

«Nos da mucha vida. Tener un local compartido nos permite hacer cenas. No lo aprovechamos todo lo que podríamos, pero lo tenemos cerca de la plaza y es un buen lugar de encuentro», explican.

«Al final, tener peña nos permite vivir las fiestas aún mejor», añade María José Gallego.

La fiesta en Santiago de la Puebla se vive de otra manera con la peña, porque se activa el sentimiento de pertenencia a una comunidad con la que se comparten momentos de encuentro y alegría. Además, 'Los Ronchones' destacan por su participación en todo tipo de actividades y por su presencia en las verbenas. «Somos muy verbeneros», aseguran.

Ampliar Miembros de la peña, en la entrada de su sede un Domingo de Pascua.

Pregoneros en 2023

La peña 'Ronchones' de Santiago de la Puebla fue la encargada de dar el pregón de las fiestas en honor a Santiago en 2023. Además de ser la peña más antigua, destaca por su gran participación en todo lo que se organiza.

Antigua Osiris

Antes de ser 'Los Ronchones', muchos de los que forman la peña ya formaban parte de la desaparecida peña 'Osiris'. Optaron por cambiar el nombre en homenaje a uno de los miembros que ya no está y que siempre proponía adoptar el nombre de 'Los Ronchones'.

Un sede prestada

La peña 'Los Ronchones' tiene su sede en un local muy próximo a la Plaza Mayor, en una de las calles que sale del epicentro de la localidad. La peña se han encargado de acondicionar, techar y poner suelo en este espacio que el propietario generosamente se lo presta cada año de forma totalmente altruista. Es su espacio de reunión.