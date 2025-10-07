Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La ofrenda floral en las fiestas del pasado año. EÑE

Ofrenda floral y procesiones en el programa de Alba de Tormes por Santa Teresa

El ciclo de actividades religiosas irá desde el martes 14 hasta el miércoles 22. La medalla de honor de la localidad a la Orden del Carmelo se entregará el día 15

EÑE

Alba de Tormes

Martes, 7 de octubre 2025, 19:36

Las celebraciones religiosas en la villa ducal en honor a Santa Teresa de Jesús se van a desarrollar desde el día 14 hasta el 22 con citas especialmente destacadas como serán la ofrenda floral, las procesiones y la entrega de la medalla de honor de la localidad a la Orden del Carmelo Descalzo, junto al nombramiento como Hijo Adoptivo del municipio del prior, Miguel Ángel González.

Así, el inicio de este bloque de actividades se llevará a cabo el día 14 a las doce de la mañana con la salida de clausura de la imagen de Santa Teresa para dar paso a la procesión y la misa. A las cinco y media de la tarde llegará la ofrenda floral en la plaza del Peregrino, ante la escultura de la patrona que elaboró Venancio Blanco. Después llegarán las vísperas, el rosario, la misa y la adoración nocturna completarán esta jornada.

El día 15, la jornada se abrirá con dos eucaristías, siendo el obispo José Luis Retana, el encargado de presidir la de las doce y medía. A las cinco de la tarde arrancará el protocolario acto de la entrega de la medalla a la Orden del Carmelo y el reconocimiento al prior, todo ello antes del rezo del rosario.

A las seis y media llegará la hora de la solemne procesión con la imagen de Santa Teresa de Jesús y el Santo Brazo, mientras que la misa de las ocho de la tarde estará presidida por Francisco Sánchez Oreja, provincial OCD de Santa Teresa de Jesús en España.

Los días 16, 17 y 18 habrá misas y rosarios matinales y vespertinos, a los que se sumará el día 18 la visita guiada gratuita al museo CARMUS. El día 19 la programación religiosa suma al coro Carmeli Voces Ensemble de Portugal. La programación de la novena de Santa Teresa seguirá adelante los días 20 y 21 para llegar a su jornada final el 22, festividad de La Octava de Santa Teresa y en la que se celebrará la procesión de regreso a clausura de la imagen a partir de las siete de la tarde para que permanezca a resguardo en el convento de las Madres Carmelitas hasta agosto de 2026.

