Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cofrade prepara la Virgen de las Lágrimas para la procesión del Martes Santo. J.H.

Ofrenda floral y besamanos para la Virgen de las Lágrimas en Peñaranda

El domingo se hará el traslado a su ermita

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:55

Comenta

La Cofradía y Cabildo del Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de las Lágrimas de Peñaranda de Bracamonte celebra este fin de semana la festividad de Nuestra Señora de las Lágrimas, en el templo parroquial de San Miguel Arcángel.

Los actos, abiertos a toda la población peñarandina, comenzarán el sábado con una ofrenda floral, entre las 11:30 y las 14:30 horas. Por la tarde, entre las 19:00 y las 19:45 horas, tendrá lugar un Besamanos. El domingo, día 23 de noviembre, se celebrará eucaristía en su honor y posteriormente habrá procesión de traslado hasta su ermita del Humilladero.

La Virgen de Nuestra Señora de las Lágrimas y el Santo Cristo del Humilladero son las dos tallas titulares de esta cofradía. La próxima procesión por las calles en la que participarán ambas tallas será en la del traslado del Martes Santo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  2. 2 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  3. 3 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  4. 4 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada
  5. 5 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
  6. 6 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  7. 7 Hallan a un octogenario que había desaparecido en la zona del Polvorín del barrio de Tejares
  8. 8 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  9. 9 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  10. 10 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ofrenda floral y besamanos para la Virgen de las Lágrimas en Peñaranda

Ofrenda floral y besamanos para la Virgen de las Lágrimas en Peñaranda