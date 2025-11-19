Ofrenda floral y besamanos para la Virgen de las Lágrimas en Peñaranda El domingo se hará el traslado a su ermita

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:55 Comenta Compartir

La Cofradía y Cabildo del Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de las Lágrimas de Peñaranda de Bracamonte celebra este fin de semana la festividad de Nuestra Señora de las Lágrimas, en el templo parroquial de San Miguel Arcángel.

Los actos, abiertos a toda la población peñarandina, comenzarán el sábado con una ofrenda floral, entre las 11:30 y las 14:30 horas. Por la tarde, entre las 19:00 y las 19:45 horas, tendrá lugar un Besamanos. El domingo, día 23 de noviembre, se celebrará eucaristía en su honor y posteriormente habrá procesión de traslado hasta su ermita del Humilladero.

La Virgen de Nuestra Señora de las Lágrimas y el Santo Cristo del Humilladero son las dos tallas titulares de esta cofradía. La próxima procesión por las calles en la que participarán ambas tallas será en la del traslado del Martes Santo.