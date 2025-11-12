Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la inauguración del centro artesano de oficios rurales de Candelario. TEL

Ocho talleres hasta finales de año en el centro de oficios de Candelario

Restan tres en noviembre y cinco están organizados para diciembre

TEL

Candelario

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

El recién inaugurado centro artesano de oficios rurales de Candelario ha organizado ya una completa agenda de propuestas hasta finales de año con ocho talleres durante los fines de semana.

De cara a este mes, las propuestas serán este sábado con un taller de cestería de castaño y otro de balanzas romanas para finalizar el día 29 con otra actividad de pintura en cerámica.

La agenda continuará en diciembre con sendos talleres los días 6 y 7 de ese mes sobre cestería de castaño y balanzas romanas coincidiendo con el puente festivo de la Constitución para seguir con otro el día 13 centrado en la decoración con adornos navideños en cerámica. En la última quincena de diciembre, el centro acogerá un taller de casitas de navidad en cerámica el día 16 otro más de cestería de castaño el día 20.

Para participar, es necesario consultar la información en las redes sociales del centro y contactar con cada uno de los artesanos participantes en ese nuevo centro artesano.

