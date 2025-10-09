Las obras de la carretera SA-104 cortan la salida de Guijuelo hacia Cespedosa de Tormes La alternativa es la vía de servicio de la A-66 y la entrada norte de Guijuelo. Las obras mejorarán 7,5 kilómetros con una inversión de 1,1 millones de euros y 15 meses de ejecución

Guijuelo/Cespedosa de Tormes Jueves, 9 de octubre 2025

Las obras de mejora de la carretera SA-104 entre Guijuelo y Cespedosa de Tormes sorprendieron este jueves a los conductores con un corte en la salida de Guijuelo, que se mantendrá por tiempo indefinido hasta la finalización de la mejora de ese tramo.

En concreto, el corte se hizo efectivo entre la salida de Guijuelo pasado el cuartel de la Guardia Civil y la vía de servicio de la A-66, de modo que la comunicación entre ambos núcleos se establecerá por esta variante. Así, para entrar en Guijuelo desde la zona de Cespedosa de Tormes tendrá que hacerse por la entrada norte a Guijuelo utilizando el nudo de comunicaciones que hay sobre la A-66 y que también tiene desvíos hacia Aldeavieja y Salvatierra.

Mientras los trabajadores de la empresa adjudicataria llevaban a cabo el corte de la carretera, cuyo tramo se fresará al completo, los trabajos de mejora del firme habían comenzado ya en la parte de Cespedosa de Tormes. Y es que la obra, que es continuación de la intervención que se llevó a cabo en 2022, se ha retomado a la altura del desvío hacia La Tala. Se trabaja en el carril derecho en sentido Guijuelo hasta la llegada al puente sobre el pantano de Santa Teresa. Por tanto, sólo se permite el paso de vehículos por un carril, cuyo acceso queda regulado a través de semáforos.

Las obras tienen un coste de 1,12 millones de euros para intervenir en cerca de 7,5 kilómetros, incluyendo la travesía de Guijuelo (calle Príncipe Felipe), y un plazo de ejecución de 15 meses. Por el momento, no se ha determinado la duración del corte ya que la intervención en ese tramo será más intensa dado que soporta un volumen de circulación más elevado y, en muchos casos, se trata de camiones.

Según anunciaba la Junta a la hora de dar a conocer la adjudicación del proyecto, se pretende llevar a cabo un refuerzo y renovación del firme con el que se mejorará las condiciones de rodadura y, por tanto, «un importe aumento en la seguridad vial de los mismos.» También se actuará en el acondicionamiento de las cunetas y obras de drenaje transversal, así como la reposición de la señalización horizontal y la adecuación y mejora de la barrera de seguridad.

Los trabajos anteriores se llevaron a cabo en 16 kilómetros de la SA-104 hasta el límite de provincia con Ávila.

El Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes gestionó con la Junta que no se produjera el corte del tramo de Guijuelo al puente sobre el pantano porque supondría que sus vecinos tendrían que dar un enorme rodeo para poder llegar a Guijuelo o viajar a Salamanca. Afectaría, también, a vecinos de La Tala, Bercimuelle o Gallegos de Solmirón. La duda surge en qué va a pasar cuando tenga que llevarse a cabo el asfaltado del puente.

No muy lejos de esta carretera, el Ayuntamiento de Santibáñez de Béjar ha reiterado en diversas ocasiones la petición de arreglo de la travesía de la SA-102 a su paso por el pueblo. Se trata de la denominada avenida Valvanera, que requiere de una mejora en materia de seguridad, fundamentalmente, según ha explicado el alcalde, Roberto Muñoz. Otros tramos deteriorados del firme en esa carretera se encuentran entre Puente del Congosto y Navamorales, donde se han llevado a cabo labores de parcheo que no terminan de solucionar el deterioro del firme. Se trata de la carretera que comunica de forma más directa la zona de Béjar con Madrid.

Imagen de las obras, que han comenzado por el carril derecho en sentido Guijuelo. TEL