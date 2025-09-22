Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una de las obras del espacio expositivo 'Agustín Casillas'. EÑE
Apuesta firme por el arte en Santa Marta

El Consistorio refuerza la oferta cultural con nuevos museos, como el espacio de 'Agustín Casillas' o la ruta de 'Los Bichos del Soto'

EÑE / Francisco Martín

Santa Marta

Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30

El Ayuntamiento refuerza su compromiso con el arte contemporáneo ampliando la oferta cultural con el espacio 'Agustín Casillas'. Este nuevo centro expositivo, de acceso gratuito y ubicado en el corazón del municipio, alberga 27 esculturas en bronce, terracota y hormigón que rinden homenaje a uno de los escultores más relevantes de Salamanca.

La colección incluye obras emblemáticas como «El Lazarillo y el ciego» y bustos de personajes históricos y literarios como Unamuno, Quevedo o Picasso, fruto de la colaboración con la familia Casillas y el impulso del Consistorio por convertir el municipio en un referente artístico provincial.

Este espacio se suma a otros importantes recursos culturales, como el Museo del Grabado, pionero en Castilla y León; el Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes, que exhibe más de 150 obras; el Museo de la Moto Histórica o el Espacio Serzo.

Asimismo, la localidad cuenta con las salas Miguel Delibes, Tragaluz y Protagonistas, que programan exposiciones durante todo el año, y una innovadora propuesta al aire libre, la Ruta de Arte Emboscado, en la Isla del Soto, un espacio natural donde arte y naturaleza se combinan para el disfrute de vecinos y visitantes.

