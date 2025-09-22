Apuesta firme por el arte en Santa Marta

EÑE / Francisco Martín Santa Marta Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

El Ayuntamiento refuerza su compromiso con el arte contemporáneo ampliando la oferta cultural con el espacio 'Agustín Casillas'. Este nuevo centro expositivo, de acceso gratuito y ubicado en el corazón del municipio, alberga 27 esculturas en bronce, terracota y hormigón que rinden homenaje a uno de los escultores más relevantes de Salamanca.

La colección incluye obras emblemáticas como «El Lazarillo y el ciego» y bustos de personajes históricos y literarios como Unamuno, Quevedo o Picasso, fruto de la colaboración con la familia Casillas y el impulso del Consistorio por convertir el municipio en un referente artístico provincial.

Este espacio se suma a otros importantes recursos culturales, como el Museo del Grabado, pionero en Castilla y León; el Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes, que exhibe más de 150 obras; el Museo de la Moto Histórica o el Espacio Serzo.

Asimismo, la localidad cuenta con las salas Miguel Delibes, Tragaluz y Protagonistas, que programan exposiciones durante todo el año, y una innovadora propuesta al aire libre, la Ruta de Arte Emboscado, en la Isla del Soto, un espacio natural donde arte y naturaleza se combinan para el disfrute de vecinos y visitantes.