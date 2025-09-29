Un nuevo reventón en Carbajosa deja sin suministro de agua a la urbanización Albahonda IV Los vecinos de esta urbanización llevan sin servicio de agua ya más de 12 horas. La empresa encargada del mantenimiento de la red de abastecimiento continúa con las labores de reparación de la avería para reestablecer el servicio lo antes posible

Máquina trabajando en el lugar en el que se ha producido el nuevo reventón en Carbajosa.

EÑE/ Paula Zorita Carbajosa de la Sagrada Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:47

La noche del domingo se saldó con una nueva incidencia en la red de suministro de Carbajosa de la Sagrada. Un reventón en una tubería a la entrada del municipio, desde la carretera de Alba de Tormes, provocó cortes y problemas de presión en varias urbanizaciones, con especial incidencia en Albahonda IV.

La rotura se produjo en torno a las 22:00 horas y, desde ese momento, los vecinos de dicha urbanización se vieron privados del suministro, sin posibilidad de haber sido advertidos con antelación para almacenar agua. La interrupción se prolongaba ya durante toda la madrugada y la mañana de este lunes, acumulando más de doce horas sin servicio.

En paralelo, las urbanizaciones de Albahonda I, II y III no llegaron a sufrir un corte total, aunque sí padecieron una caída acusada de la presión en sus hogares. Por su parte, el casco urbano y el resto de urbanizaciones del término municipal mantuvieron el abastecimiento sin alteraciones.

La empresa responsable de la gestión de la red se desplazó anoche hasta el punto de la avería para valorar los daños. Está previsto que a lo largo de la jornada de este lunes continúen las labores de reparación con el objetivo de restablecer la normalidad en el suministro lo antes posible.