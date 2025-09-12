Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes del curso en el acto de inauguración. EÑE

Nuevo curso en Torrejón de Alba para aprender sobre tapicería artesanal

La actividad se desarrollará hasta el mes de octubre

EÑE

Torrejón de Alba

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:33

El grupo de acción local Adrecag ha puesto en marcha un curso de tapicería en las antiguas escuelas de Torrejón de Alba, con el apoyo de la Diputación. La formación se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre, con el objetivo de que los participantes aprendan diversas técnicas artesanales de tapicería.

Este tipo de iniciativas fomentan la conservación y transmisión de oficios tradicionales, permitiendo a los alumnos practicar un trabajo manual con una larga historia cultural y ofrecerles nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.

En el acto de presentación del curso estuvieron presentes técnicos de Adrecag, junto al presidente Ángel Muñoz Salazar y la alcaldesa de Alba, Concepción Miguélez. Ambos resaltaron la importancia de acercar estos oficios a los vecinos y la colaboración del Consistorio de la villa, que ha facilitado el uso del edificio de las antiguas escuelas de Torrejón de Alba.

Este edificio ha sido remodelado, convirtiéndose en un espacio ideal para el desarrollo de actividades formativas que impulsan tanto la cultura tradicional como el desarrollo local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Mati, querido miembro del club Salmantica Triatlón: «Hasta siempre, amigo»
  2. 2 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  3. 3 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  4. 4 Un niño de 7 años resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta
  5. 5 Morante interrumpe su temporada y piensa en Salamanca para volver a los ruedos
  6. 6 Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés
  7. 7 El público charro «flipa» con Siloé y Ultraligera
  8. 8 Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio
  9. 9 «Nunca los he contado, pero más de cien hacemos seguro»
  10. 10 4.260 euros por las heridas sufridas en un parque infantil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nuevo curso en Torrejón de Alba para aprender sobre tapicería artesanal

Nuevo curso en Torrejón de Alba para aprender sobre tapicería artesanal