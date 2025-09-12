Nuevo curso en Torrejón de Alba para aprender sobre tapicería artesanal La actividad se desarrollará hasta el mes de octubre

Viernes, 12 de septiembre 2025

El grupo de acción local Adrecag ha puesto en marcha un curso de tapicería en las antiguas escuelas de Torrejón de Alba, con el apoyo de la Diputación. La formación se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre, con el objetivo de que los participantes aprendan diversas técnicas artesanales de tapicería.

Este tipo de iniciativas fomentan la conservación y transmisión de oficios tradicionales, permitiendo a los alumnos practicar un trabajo manual con una larga historia cultural y ofrecerles nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.

En el acto de presentación del curso estuvieron presentes técnicos de Adrecag, junto al presidente Ángel Muñoz Salazar y la alcaldesa de Alba, Concepción Miguélez. Ambos resaltaron la importancia de acercar estos oficios a los vecinos y la colaboración del Consistorio de la villa, que ha facilitado el uso del edificio de las antiguas escuelas de Torrejón de Alba.

Este edificio ha sido remodelado, convirtiéndose en un espacio ideal para el desarrollo de actividades formativas que impulsan tanto la cultura tradicional como el desarrollo local.