Nuevo cambio en las actividades de Halloween en Béjar: se trasladan mañana al centro de ocio Se trata de una petición trasladada por las asociaciones del barrio de San Juan y La Antigua. Lleno en las actividades celebradas ayer y en la merienda de convivencia.

Lleno en el centro de ocio con motivo de la merienda de convivencia allí organizada.

TEL Béjar Viernes, 31 de octubre 2025, 11:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Béjar ha decidido cambiar de nuevo el escenario para los actos de Halloween previsto para mañana debido al mal tiempo.

En un principio, anunció ayer jueves que el lugar de celebración sería el pabellón Sierra de Béjar, pero en la jornada de este viernes ha emitido un nuevo comunicado para advertir que se traslada al centro de ocio.

Se trata de una petición de representantes de las asociaciones de San Juan y La Antigua como promotores de la programación de Halloween en colaboración con la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento.

Los actos de Halloween contaron ayer jueves con nada menos que 140 pequeños en 13 grupos en una propuesta que contó con una excelente acogida. Después, la programación avanzó con una merienda de convivencia con presencia de padres y pequeños en el centro de ocio.

La agenda continúa hoy viernes a las 17:30 horas con la obra de teatro 'Medio miedo y miedo y medio' a cargo del grupo Chirimbamba en el convento de San Francisco con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Después, también organizado por las asociaciones de San Juan y La Antigua, un recorrido de 'Truco o Trato' por las calles gracias a la participación de una treintena de tiendas inscritas a través de la Cámara de Comercio.

Con respecto a los actos previstos para mañana sábado, se centran en el concurso de disfraces a las 18:00 horas y una hora después, con la calbotada popular, todo ello en el centro de ocio como acaba de anunciar el Ayuntamiento.