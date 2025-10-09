Nueva vida al patrimonio alfarero de Alba de Tormes El Consistorio restaura uno de los coladeros históricos como parte de su apuesta por preservar el patrimonio etnográfico y fomentar el turismo, la educación y la identidad cultural local

Alba de Tormes Jueves, 9 de octubre 2025

Con el objetivo de conservar su patrimonio y dar un impulso al desarrollo turístico y educativo en torno a la alfarería, el Ayuntamiento de Alba de Tormes ha llevado a cabo la restauración de uno de sus coladeros históricos. Esta estructura tradicional, pieza clave en el proceso de elaboración del barro, forma parte del legado alfarero de la villa ducal. La intervención ha sido financiada mediante una subvención de etnografía de la Diputación de Salamanca, complementada con fondos municipales, alcanzando un coste aproximado de 7.000 euros.

La alfarería constituye una de las señas de identidad más profundas de Alba de Tormes. En este contexto, los coladeros desempeñaban una función esencial, debido a que eran los espacios donde el material extraído se dejaba reposar y se filtraba para eliminar impurezas, obteniendo así una arcilla más fina y homogénea, apta para el modelado y la cocción de las piezas.

Estas construcciones, habitualmente ubicadas junto a talleres y hornos, permiten comprender el ciclo completo de producción cerámica. Más allá de su valor, son un testimonio vivo de la intensa actividad alfarera que caracterizó a Alba de Tormes durante siglos.

El coladero restaurado se encuentra en el camino que lleva su mismo nombre, lo que refuerza su vinculación con el territorio. Según la alcaldesa, Concepción Miguélez, esta actuación responde al compromiso municipal de proteger el patrimonio etnográfico y reforzar la identidad cultural de la localidad. «La restauración de este coladero representa un paso más en la protección de nuestro patrimonio etnográfico y facilitará la difusión de la alfarería como uno de los elementos más representativos de nuestra identidad cultural de la villa», subraya la regidora.

De este modo, la intervención se enmarca en una estrategia más amplia puesta en marcha por el Ayuntamiento para revitalizar el sector alfarero local. En los últimos años, el Consistorio ha promovido diversas iniciativas como la impartición de un certificado de profesionalidad en alfarería en 2023, la organización de cursos formativos o la modernización de las instalaciones del Museo de Alfarería con fondos europeos Next Generation, para mejorar su accesibilidad y la experiencia de los visitantes.

A estas acciones se suman exposiciones temporales dedicadas a figuras destacadas como Bernardo Pérez, uno de los máximos representantes de la tradición cerámica de la villa ducal, o la consolidación de la Feria del Barro, que celebrará una nueva edición este fin de semana con multitud de actividades dirigidas a todos los públicos con concursos y demostraciones. Por todo ello, con la restauración del coladero, el Ayuntamiento de Alba de Tormes refuerza así su compromiso con la preservación y difusión de una tradición centenaria en la villa ducal.