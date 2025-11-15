Nueva publicación sobre Ciudad Rodrigo y su comarca

D. S. Ciudad Rodrigo Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:59 Comenta Compartir

El Centro de Estudios Mirobrigenses presentó en la jornada de este sábado una nueva edición del libro «Estudios Mirobrigenses», que recopila varios trabajos, de diferentes ramas, sobre la localidad y la comarca. El presidente del Centro de Estudios Mirobrigenses, José Ignacio Martín Benito, destacó que esta publicación, que alcanza su duodécimo volumen, «es la octava de manera consecutiva que es fiel a la cita anual. Las cuatro primeras fueron algo más 'guadianescas', pero a partir de 2017 se ha estabilizado presentar el nuevo trabajo en estas fechas».

Martín Benito explicó a los presentes que este libro ha contado con la ayuda del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de la Diputación de Salamanca para su financiación, y que la portada de este año corresponde al Museo del Aceite de San Felices de los Gallegos «porque queríamos hacer un guiño a la provincia y a la tradición aceitera de la comarca». Con respecto a los artículos, un total de 14 investigaciones conforman el contenido de la revista, con diversas temáticas y estilos.

Desde propuestas que ahondan en el pasado por medio de Siega Verde, pasando por los planes de invasión de Portugal en el siglo XVIII, las oposiciones que realizó el músico Dámaso Ledesma, los nuevos hallazgos de vítores en Ciudad Rodrigo o las recientes obras de emergencia acometidas en la muralla, vistas desde un enfoque arqueológico e histórico.

Entre los trabajos se encuentra el debut de Rosalía Hernández Pérez de Burgos o la primera entrega de un estudio sobre una antigua ermita de Fuenteguinaldo a cargo de José Luis Puerto. El volumen se cierra con un resumen de las actividades del Centro de Estudios Mirobrigenses y varias reseñas sobre publicaciones relacionadas con Ciudad Rodrigo.

La concejala de Cultura, Belén Barco, resaltó la importancia de esta publicación para la sociedad, y también hubo una mención especial para el archivero municipal, Tomás Domínguez, «quien es necesario ya que tiene la llave del tesoro donde se guarda la memoria», dijo Martín.