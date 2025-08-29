Nueva muestra permanente de grabados en la Escuela de Hostelería de Santa Marta Acoge una colección de obras de 50 grabados realizados por un total de 25 artistas

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ofrece un nuevo espacio donde visitar de manera permanente la colección de grabados 'Gastronomía y Naturaleza'. Los concejales de Cultura, Turismo y de la Escuela de Hostelería, Silvia González, Juan Carlos Bueno y Soraya Sánchez, respectivamente, acompañados de distintos artistas participantes y el comisario de la exposición, José Fuentes, han inaugurado esta mañana la muestra que «llega para quedarse incrementando la completa oferta artística y cultural con la que cuenta el municipio y dando continuidad al proyecto transformador de Santa Marta a través de la cultura», ha señalado Silvia González.

La colección formada por cincuenta grabados de veinticinco reconocidos artistas llega a la localidad tras su itinerancia por otros países como Portugal, México, Honduras o Panamá. La edil de Cultura ha explicado que se trata de una «muestra que cuando se ideó , en el año 2016, contó con el apoyo del Instituto de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación de la Universidad de Salamanca (ATA) y es un proyecto conjunto sobre prácticas artísticas y aspectos gastronómicos».

Asimismo ha recordado que la colección «recoge una experiencia colectiva de numerosos artistas, experiencia de carácter abierto, tanto en la temática como en la forma, por la originalidad de su contenido y por la imaginación que supone el proceso de su elaboración».

Por su parte, José Fuentes, creador de este proyecto explicó que en esta colección hay tres aspectos destacables: el concepto temático, el proceso técnico con el que se ejecutaron las imágenes y la selección de un perfil de artistas con sólida experiencia en el campo de la creación a través de la obra gráfica con muy variadas sensibilidades, y de diferentes partes de España.

Cada artista concretó su propuesta en dos imágenes que realizó personalmente a través de un proceso de grabado denominado foto-xilografía estampada sobre pulpa de papel, ideado por el artista José Fuentes y que hasta este proyecto no había sido difundido.