Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación de la exposición en la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes. EÑE

Nueva muestra permanente de grabados en la Escuela de Hostelería de Santa Marta

Acoge una colección de obras de 50 grabados realizados por un total de 25 artistas

EÑE

Santa Marta de Tormes

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:04

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ofrece un nuevo espacio donde visitar de manera permanente la colección de grabados 'Gastronomía y Naturaleza'. Los concejales de Cultura, Turismo y de la Escuela de Hostelería, Silvia González, Juan Carlos Bueno y Soraya Sánchez, respectivamente, acompañados de distintos artistas participantes y el comisario de la exposición, José Fuentes, han inaugurado esta mañana la muestra que «llega para quedarse incrementando la completa oferta artística y cultural con la que cuenta el municipio y dando continuidad al proyecto transformador de Santa Marta a través de la cultura», ha señalado Silvia González.

La colección formada por cincuenta grabados de veinticinco reconocidos artistas llega a la localidad tras su itinerancia por otros países como Portugal, México, Honduras o Panamá. La edil de Cultura ha explicado que se trata de una «muestra que cuando se ideó , en el año 2016, contó con el apoyo del Instituto de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación de la Universidad de Salamanca (ATA) y es un proyecto conjunto sobre prácticas artísticas y aspectos gastronómicos».

Asimismo ha recordado que la colección «recoge una experiencia colectiva de numerosos artistas, experiencia de carácter abierto, tanto en la temática como en la forma, por la originalidad de su contenido y por la imaginación que supone el proceso de su elaboración».

Por su parte, José Fuentes, creador de este proyecto explicó que en esta colección hay tres aspectos destacables: el concepto temático, el proceso técnico con el que se ejecutaron las imágenes y la selección de un perfil de artistas con sólida experiencia en el campo de la creación a través de la obra gráfica con muy variadas sensibilidades, y de diferentes partes de España.

Cada artista concretó su propuesta en dos imágenes que realizó personalmente a través de un proceso de grabado denominado foto-xilografía estampada sobre pulpa de papel, ideado por el artista José Fuentes y que hasta este proyecto no había sido difundido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escándalo en plena Plaza Mayor: detenido a plena luz del día tras agredir a un camarero en un bar ante decenas de testigos
  2. 2 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  3. 3 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  4. 4 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  5. 5 Ya está listo el aparcamiento que intentará acabar con las «calles garaje»
  6. 6 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
  7. 7 Una violenta pelea entre dos clanes en el parque de Valhondo acaba en los tribunales de Salamanca
  8. 8 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»
  9. 9 Atropellado un hombre de 77 años en la plaza de España de Béjar
  10. 10 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nueva muestra permanente de grabados en la Escuela de Hostelería de Santa Marta

Nueva muestra permanente de grabados en la Escuela de Hostelería de Santa Marta