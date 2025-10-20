Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los alumnos realizando la nueva plantación de especies en el jardín junto a la parroquia de Cabrerizos. EÑE

Nueva imagen para la zona ajardinada junto a la parroquia de Cabrerizos

Se ha embellecido este punto céntrico del municipio dentro de las 22 actuaciones que se llevan a cabo en el municipio

EÑE

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:13

Comenta

La renovación de la imagen de la zona ajardinada del entorno de la parroquia de Cabrerizos luce ya cerca de un centenar de plantas ornamentales nuevas con las que se ha diseñado este espacio por parte del equipo del programa publico mixto de empleo «Cabrerizos por la Biodiversidad».

En este punto se ha acondicionado el recinto ajardinado de manera que se ha instalado el sistema de riego automático además de aportar un sustrato acolchado con el que se busca controlar la vegetación espontánea, rebajar el consumo de agua y minimizar la evaporación de agua del suelo.

Esta es una de las 22 actuaciones que se están llevando a cabo por toda la localidad desde que arrancase, el pasado mes de marzo, el programa de formación y empleo en el que hay una decena de participantes y cuenta con una inversión de más de 280.000 euros por parte de la Junta y el Consistorio. A lo largo de nueve meses los alumnos aprenderán la profesión de jardinero, con la propuesta fundamental de aprender trabajando, adquiriendo todas las habilidades, destrezas y conocimiento que requiere este empleo. Cada vez existe más demanda de jardineros y se requiere personal cualificado en este sector.

Nueva imagen para la zona ajardinada junto a la parroquia de Cabrerizos