Nueva imagen y nuevas citas de ocio en Villaseco de los Reyes

La localidad, que ha celebrado recientemente sus fiestas, presume a su vez de numerosas mejoras que hacen que el pueblo avance, entre ellas, el asfaltado de dos zonas muy concurridas: la entrada a las piscinas y la plaza del Ayuntamiento viejo.

Además, el año que viene se asfaltarán más zonas en todo el término municipal. «Estamos trabajando con la Diputación para el tema del centro del día, el cual arrancará en breve», aseguran desde el Consistorio. Asimismo, en la entrada del municipio, en una parcela de titularidad municipal adquirida este mismo año, se proyecta la creación de un espacio de bienvenida al pueblo, pensado en el disfrute de los vecinos pero también en ofrecer un primer golpe de vista de lo más acogedor a los visitantes.

En dicho emplazamiento se colocarán letras con el nombre de Villaseco de los Reyes, que servirán como elemento identificativo y de promoción de la localidad. Entre el año que viene y el siguiente se rehabilitarán entre dos y tres viviendas, dependiendo de la financiación y el tiempo de actuación para ello.

«Hemos hecho este año, como innovación, el toro de cajón en las fiestas de Villaseco de los Reyes, habiendo sido un gran éxito al acudir cientos de personas», proclama triunfal el equipo de Gobierno.

Cabe recordar que las pedanías de Gejo y Villaseco de los Reyes fueron afectadas por el fuego más grande de la provincia de Salamanca: «Intentaremos ayudar a nuestros ganaderos en la medida de lo posible».

Por otro lado, se seguirán haciendo actividades durante todo el año para todos aquellos que viven el día día en el pueblo, el motor del mismo. Actualmente se están arreglando las fachadas del consultorio médico y la farmacia, se van a iluminar lugares emblemáticos del municipio con el fin de ponerlos en valor, tal y como merecen.

