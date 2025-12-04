La nueva fase de la carretera de Berrocal de Salvatierra a Guijuelo llegará en 2026 A punto de abrirse la vía tras la primera fase, La Salina examina los expedientes de la licitación de esta segunda intervención, que salió por 850.000 euros

Las obras de la primera fase de mejora de la carretera entre Berrocal de Salvatierra y Guijuelo están a punto de terminar con la reapertura total de la vía, cuyos trabajos se han centrado entre el cruce de Palacios de Salvatierra y la calle Filiberto Villalobos en Guijuelo.

Se trata de una obra que ha rondado los 600.000 euros de inversión y que dará paso a lo largo del año 2026 a la ejecución de la segunda fase, que supondrán una inversión de 850.000 euros. Así se licitaron los trabajos, cuyo plazo de presentación de ofertas se cerró en noviembre. Ahora se están celebrando las diferentes reuniones de la mesa de contratación para adjudicar la obra, que tiene un plazo de ejecución de cinco meses. Fueron ocho las empresas presentadas al concurso de las que una quedó excluida por no justificar la baja temeraria que había presentado. La mesa de contratación ha acordado proponer la adjudicación de una empresa que ha ofertado un proyecto por cerca de 795.000 euros, si bien, la aprobación definitiva no se ha publicado aún en la Plataforma de contratación del Estado. En esta ocasión, se mejorará un trazado aproximado de 4 kilómetros desde los cruces de Palacios al de Pizarral, así como otros 648 metros de tramo urbano dentro de Berrocal de Salvatierra. Según señala el proyecto: «El pavimento presenta visualmente muy mal estado en general, en él se pueden apreciar fisuras y roderas. Las cunetas tienen excesos de vegetación».

Los vecinos de Palacios y Berrocal, fundamentalmente, han sido los más afectados por el corte total de la carretera, lo que los ha llevado a tener que tomar alternativas, como salir por la carretera de Pizarral o tomar caminos por diferentes vías para llegar hasta Guijuelo. El nuevo tramo se ejecutará desde ese cruce de Palacios hacia Berrocal, de modo que, una vez que comiencen las obras, tendrá que cortarse de nuevo. En ese caso, sólo los vecinos de Berrocal de Salvatierra y los que vengan de la zona de Pedrosillo se verán afectados por el corte.

Los trabajos ejecutados en esta primera fase han llevado acabo el ensanche de la vía en una zona de carretera, así como las travesías de Campillo y del barrio del Alto Campillo en Guijuelo. En concreto, se ha mejorado el firme hasta el cruce con la calle Filiberto Villalobos de Guijuelo (antigua N-630), que es donde comienza la obra. En la travesía de Campillo se han reforzado las medidas de seguridad viaria y control de la velocidad con el mantenimiento o construcción de hasta cuatro pasos elevados de peatones.