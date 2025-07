Una nueva corona para la patrona

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Viernes, 25 de julio 2025, 09:55 Comenta Compartir

El pintor y artista salmantino, Florencio Maillo Casscón, se ha encargado del diseño de una nueva corona para la talla de Santa María Reina, patrona de Peñaranda de Bracamonte, que fue fabricada en madera de cedro rojo en el taller del artista Suso Dorrego, siguiendo las indicaciones y el diseño original del escultor zamorano, Ricardo Flecha.

La misión encomendada al artista conocido por su exposición definitiva de retratos en las calles de Mogarraz ha sido la de crear un diseño «más acorde a la talla de una Virgen Reina», ya que la talla se estrenó en la iglesia de Santa María del Castillo con una corona más sencilla que es la que luce de momento.

Se desconocen más detalles por expreso deseo de la parroquia que quiere guardar el secreto hasta el día en que se produzca la nueva coronación de la imagen peñarandina.

La talla en madera de cedro rojo de «Santa María Reina de los cielos o de María en su coronación con aspecto humilde», que diseñó Ricardo Flecha volverá a salir en procesión por las calles de Peñaranda de Bracamonte el viernes, 22 de agosto, en el contexto de las Ferias y Fiestas que aunque no gozan de carácter religioso, ganaron esta nueva devoción con la declaración de la bienaventurada Virgen María Reina del clero y de los fieles como patrona ante Dios de Peñaranda de Bracamonte, según se puede leer en el decreto dado por el Dicasterio del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos el 27 de junio 2023. Previamente el párroco tuvo que presentar un informe en el que demostraba los deseos de la comunidad y la aprobación por parte del obispo de la Diócesis, José Luis Retana.

La presentación de la nueva patrona de Peñaranda de Bracamonte tuvo lugar en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel el día 19 de agosto de 2023 y se contó con la presencia de los escultores Ricardo Flecha, autor del diseño, y Suso Dorrego, en cuyo taller se terminó de esculpir. La celebración religiosa fue presidida por el obispo emérito Carlos López.

La primera vez que Santa María Reina salió a las calles de Peñaranda fue el 22 de agosto de 2023, lo hizo sobre las antiguas andas de Jesús Nazareno y la ceremonia fue presidida por el obispo de Rotdon, Aurelio García Macías. La segunda vez fue el 22 de agosto de 2024, tras una misa celebrada por nueve sacerdotes, entre los que se encontraba el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis, J. Argüello. La tercera será el viernes, 22 de agosto de 2025.

Casi dos metros de altura

La talla de Santa María Reina de los cielos de Peñaranda de Bracamonte tiene una altura aproximada de 1,90 metros. Dando así idea de una mujer joven y delgada que camina con el pueblo.

Recibiendo la corona

La escultura de Ricardo Flecha representa a María recibiendo la corona con un aspecto humilde. Esa sencillez atiende a la intención del artista de relacionarla con la gente que va a manifestar esta devoción.

Ricardo Flecha

Ricardo Flecha no se veía como imaginero, sino como escultor religioso porque en su arte buscaba el aspecto devocional de Castilla. «Para la devoción no se puede hacer un estilo abstracto, necesita un realismo, yo no me he ido a un realismo exacerbado, estamos hablando de un idealismo», dejó dicho Flecha.

Festividad

Cada 22 de agosto.