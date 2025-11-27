Nueva cita en Villamayor de Armuña con las becas para menores de edad deportistas de élite Desde 2020 cerca de 50 deportistas y sus familias se han visto beneficiados

Algunos de los jóvenes que obtuvieron sus becas del Ayuntamiento de Villamayor en 2024.

Jueves, 27 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha abierto la convocatoria de subvenciones a deportistas de élite menores de 18 años correspondientes al ejercicio 2025, reafirmando su firme apuesta por el talento deportivo local y por los jóvenes que representan al municipio en competiciones regionales, nacionales e internacionales. Esta medida busca apoyar el esfuerzo, dedicación y proyección deportiva de los jóvenes empadronados en Villamayor y sus familias.

Este año, el Ayuntamiento destina un total de 5.000 euros, que permitirán otorgar 10 becas de 500 euros cada una, dirigidas a sufragar gastos derivados de la actividad deportiva: desplazamientos, equipamiento, licencias federativas, servicios médicos o técnicos, entre otros

Estas ayudas buscan consolidar la progresión deportiva individual de los jóvenes y reforzar los valores asociados a la práctica deportiva: esfuerzo, disciplina, superación y representación del municipio en competiciones oficiales. El plazo para solicitar las becas será de 20 días naturales.

Desde el año 2020 que se concedieron las primeras ayudas, casi 50 deportistas de Villamayor se han beneficiado de estas becas, siendo las disciplinas deportivas que desarrollan bastante variadas, destacando el ciclismo o el atletismo a otras menos concurridas como son el judo o el motocross. Debido al éxito que han tenido, a lo largo de estos años, el Ayuntamiento ha ido aumentando el número de becas, así como la cuantía de cada una de ellas, pasando de conceder dos, en la primera edición a diez en la última convocatoria.