Actuación cultural en el auditorio Enrique de Sena de Santa Marta. EÑE

Novela negra y teatro inclusivo, propuestas en la agenda cultural de Santa Marta

Las citas tendrán lugar este mes de diciembre

Santa Marta de Tormes

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:40

La programación cultural de Santa Marta de Tormes tendrá este mes dos protagonistas destacados, la novela negra y el teatro inclusivo, dentro de una agenda preparada por el Ayuntamiento que combina literatura y artes escénicas. Los primeros días del mes reunirán la presentación de un libro y una propuesta teatral inspirada en las vivencias y sensaciones de personas con discapacidad visual.

En este sentido, la biblioteca municipal Antonio de Nebrija acogerá el jueves 11, a las 19:30 horas, la presentación de 'Lo que siembras', el nuevo thriller psicológico del escritor salmantino Ángel Barrios.

Por otro parte, el teatro será protagonista este viernes a las 19:00 horas en el auditorio Enrique de Sena con 'Nubla', una creación de la salmantina Adriana Tironi en colaboración con Paula Castellano. La obra parte del teatro ciego y del teatro sensorial para proponer un lenguaje escénico que trasciende lo visual e invita al público a experimentar a través de otros sentidos.

«Es la primera vez que se programa en Santa Marta una representación de estas características», ha destacado la concejala de Cultura, Silvia González, subrayando el valor de ofrecer propuestas inclusivas y diferentes.

