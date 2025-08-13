Una noche de cine en El Sahúgo como premiados por «Así somos en mi pueblo» El video premiado es un llamamiento a poner la atención en cómo los pueblos «se apagan»

D. Sánchez El Sahúgo Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:19

La localidad de El Sahúgo disfrutó este martes de una velada muy especial con el cine como protagonista, pero también con el talento propio de los vecinos como motivadores de esta cita cultural. El motivo, el segundo premio alcanzado en 2024 con el concurso «Así somos en mi pueblo» que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia. La localidad se convirtió en una improvisada sala de cine gracias al buen hacer de Proyecfilm.

Los vecinos de este municipio presentaron a dicho certamen un emotivo vídeo donde analizan qué ocurre cuando un pueblo se «apaga» y hacen un llamamiento, primero destacando distintos rincones de la localidad y luego con testimonios de los vecinos, sobre la importancia de mantenerlos «vivos». Gracias a este cuidado trabajo audiovisual, de poco más de dos minutos de duración, se pueden conocer distintos rincones de la localidad y a través de los testimonios de los vecinos, los efectos que la despoblación esta causando en estos municipios de los entornos rurales y la importancia de seguir luchando por que estos pequeños enclaves «sigan vivos» y recobren su fuerza con las nuevas generaciones.

Este metraje, elaborado en blanco y negro, con una cuidada selección de planos, es el fruto del trabajo conjunto que solo se puede conseguir gracias al amor que los vecinos siente por su pueblo, en este caso, por El Sahúgo y que ayer tuvo su merecida recompensa.

