Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vecinos disfrutaron de una noche de cine PROYECFILM

Una noche de cine en El Sahúgo como premiados por «Así somos en mi pueblo»

El video premiado es un llamamiento a poner la atención en cómo los pueblos «se apagan»

D. Sánchez

El Sahúgo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:19

La localidad de El Sahúgo disfrutó este martes de una velada muy especial con el cine como protagonista, pero también con el talento propio de los vecinos como motivadores de esta cita cultural. El motivo, el segundo premio alcanzado en 2024 con el concurso «Así somos en mi pueblo» que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia. La localidad se convirtió en una improvisada sala de cine gracias al buen hacer de Proyecfilm.

Los vecinos de este municipio presentaron a dicho certamen un emotivo vídeo donde analizan qué ocurre cuando un pueblo se «apaga» y hacen un llamamiento, primero destacando distintos rincones de la localidad y luego con testimonios de los vecinos, sobre la importancia de mantenerlos «vivos». Gracias a este cuidado trabajo audiovisual, de poco más de dos minutos de duración, se pueden conocer distintos rincones de la localidad y a través de los testimonios de los vecinos, los efectos que la despoblación esta causando en estos municipios de los entornos rurales y la importancia de seguir luchando por que estos pequeños enclaves «sigan vivos» y recobren su fuerza con las nuevas generaciones.

Este metraje, elaborado en blanco y negro, con una cuidada selección de planos, es el fruto del trabajo conjunto que solo se puede conseguir gracias al amor que los vecinos siente por su pueblo, en este caso, por El Sahúgo y que ayer tuvo su merecida recompensa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  2. 2 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  3. 3 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  4. 4 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  5. 5 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  6. 6 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  7. 7 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  8. 8 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»
  9. 9 Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca
  10. 10 Medios aéreos y terrestres extinguen un incendio en la zona del Colorino, en la sierra de Candelario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una noche de cine en El Sahúgo como premiados por «Así somos en mi pueblo»

Una noche de cine en El Sahúgo como premiados por «Así somos en mi pueblo»