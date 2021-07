‘No’ rotundo de los comerciantes de Béjar a la peatonalización del centro

Los comerciantes presentes este lunes en la reunión para dar a conocer los detalles del plan de peatonalización de Béjar dieron un “no” rotundo a la medida prevista en Béjar con el objetivo de impulsar la actividad comercial y turística de la ciudad.

Los asistentes al encuentro con el grupo Tú Aportas, como promotor del proyecto, mostraron sus dudas con respecto a los pormenores del plan porque, entienden, para atraer turismo primero es necesario poner en marcha políticas específicas que permitan contar con más visitantes.

La reunión contó con una amplia representación de comerciantes de la calle Colón y de comunidades de vecinos afectadas por el plan. Todos ellos no ven viable cerrar el tráfico en esa calle ni desviarlo por otros tramos como José Lidón porque “no es el momento para realizarlo por la situación de Béjar por la pandemia”, afirmó Andrés García. También hizo hincapié en la necesidad de mejorar la hostelería con más plazas disponibles y “recuperar espacios perdidos”. A mayores, los presentes destacaron la reducción de plazas de estacionamientos y dudaron de la viabilidad de crear a aparcamientos entre la Puerta de Ávila y la calle Flamencos junto con otro en Rodríguez Vidal por entender que son terrenos privados que requerirían la compra o expropiación del solar.

También acudieron Susana Clop y Nuria Izquierdo, en representación de los comerciantes de la calle Mayor. Izquierdo afirmó que “no me parece un mal proyecto pero no es el momento” porque “estamos hablando de un turismo que es inexistente y que este proyecto, por sí solo, no va a traer turismo a Béjar”. De hecho, habló de promover “otros cambios” para contar con más visitas y, después, si ejecutar la peatonalización que, ahora, “va a conseguir el efecto contrario” con compras en grandes superficies en detrimento del comercio de proximidad de la ciudad.

Así las cosas, el portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, reconoció el escaso apoyo del proyecto, que “dejaremos el plan encima de la mesa del equipo de Gobierno para que sean ellos quienes decidan”. Además, avanzó que el plan se dividió en tres zonas para ejecutarlo en fases previendo un posible rechazo por parte de comerciantes, hosteleros o vecinos.