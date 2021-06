El centro de Béjar, en pie de guerra contra la peatonalización

Las calles afectados por el plan de peatonalización previsto en la ciudad de Béjar se han levantado en pie de guerra para frenar los planes del Ayuntamiento de la ciudad en una de las principales zonas comerciales bejaranas.

Comerciantes, despachos profesionales, autónomos y comunidades de vecinos tanto de la calle Colón como de La Corredera se han movilizado para recoger firmas y registrarlas en el Ayuntamiento para mostrar su desacuerdo y reclamar la paralización de la iniciativa. El proyecto, encargado por el grupo municipal Tú Aportas, con 12.000 euros de inversión, ya está redactado y se encuentra en manos del equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos mientras ese grupo de la oposición prepara una reunión con los afectados para trasladarles sus planes.

La respuesta de los profesionales que trabajan en la calle Colón y en La Corredera es de rechazo a la peatonalización porque temen que se repita la situación de la calle Mayor, es decir, el cierre de negocios por la falta de público en un tramo con pocas opciones de aparcamiento.

Uno de los afectados, cuyo nombre prefiere que no trascienda por temor a las represalias en su negocio, afirma que “todos los negocios instalados en la calle Colón están enfocados a gente que aparca con el coche y la zona está reformada recientemente” y añade que “el cierre sería un caos para la ciudad por ser una de las principales calles de Béjar, pero, de forma previa, estaría cerrada para la ejecución de las obras”. Además, otro afectado recuerda que existen en la calle Colón negocios especialmente destinados a personas mayores que, difícilmente, podrían acceder a ellos a pie desde La Corredera y añade que el plan sobrecarga de tráfico la Travesía de Santa Ana, donde se ubica el hospital, en una zona que precisa estar despejada para facilitar la evacuación ante cualquier emergencia.

Como portavoz del grupo promotor del proyecto, Javier Garrido, recordó que se trata de una apuesta de ese partido por “un modelo de ciudad más cómoda y la peatonalización sería un paso para ello” y añade que “Tú Aportas quiere convocar la próxima semana a los comerciantes para darles a conocer el plan”, pero “si ellos no quieren, no me voy a empecinar en ello”, concluye.