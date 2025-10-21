El néctar de Las Arribes, en Aldeadávila

S. Dorado Aldeadávila de la Ribera Martes, 21 de octubre 2025, 05:30 Compartir

La Feria del Vino se sigue consolidando en Aldeadávila de la Ribera con la llegada de su tercera edición, lo que pone de manifiesto su atractivo turístico.

La gastronomía, y sobre todo el vino de Las Arribes, se dan cita durante tres jornadas, comenzando con un taller intergeneracional impulsado por una bodega y el colegio La Ribera. La inauguración del viernes por la tarde llenará la plaza de ambiente con la tradicional pisada de uva y el sabor dulce del mosto.

Mariano Yenes invitará después a participar en un interesante coloquio en el que la geología juega un importante papel en los viñedos, que se celebrará en el centro cultural. Un conjuro de queimada y su posterior degustación en la plaza seguirán animando la velada hasta el concierto nocturno.

Ampliar Los stands del evento, con una gran variedad de productos.

La Feria del Vino abrirá tanto el sábado como el domingo de 11:00 a 14:30 horas en el recinto ferial, y ambas jornadas matinales contarán con un taller de elaboración de aguardiente. El showcooking del sábado, impulsado por la Ruta del Vino Arribes, sacará el máximo partido a los productos locales. Además, 'Cristóbal Pulchinella', de Alauda Teatro, exhibirá su espectáculo de música en directo y títeres. También habrá espacio para una cita taurina con la presentación del libro Juan José, el torero, de Paco Cañamero, y el chorizo al vino congregará a todos en una irresistible merienda para coger fuerzas de cara a una noche de tributo al rock y al pop español con el grupo Al Límite.

El domingo, el director técnico del Consejo Regulador de la D.O. Arribes, Carlos Capilla, guiará una cata de vinos en el centro cultural, también impulsada por la Ruta del Vino Arribes. El sabor del queso, que marida a la perfección con el vino, y un enérgico vermut musical de la mano de Distrito Pop serán el cierre perfecto para despedir la tercera feria con el mejor sabor de boca.

El programa

Ampliar

Viernes, 24

11:30 horas. Taller de vendimia, cosecha de uva y elaboración del vino.

18:00 horas. Inauguración de la III Feria del Vino, pisada de uvas y degustación de mosto.

19:00 horas. Charla-coloquio con Mariano Yenes Ortega, de la Universidad de Salamanca: 'La geología detrás del vino'.

22:00 horas. Queimada de Las Alquimistas de Las Arribes.

23:00 horas. Ruedo Flamenco.

Sábado, 25

11:00 horas. Apertura de la feria.

12:00 horas. Showcooking con David Monaguillo y degustación de recetas con productos locales.

18:00 horas. Alauda Teatro.

19:00 horas. Presentación literaria.

20:00 horas. Degustación de chorizo al vino.

23:00 horas. Tributo al rock y pop con el grupo Al Límite.

Domingo, 26

11:00 horas. Apertura de la feria.

12:00 horas. Cata de vinos D.O. Las Arribes, a cargo de Carlos Capilla.

14:10 horas. Degustación de queso al vino y vermut musical.

Florencio García, alcalde: «Apostamos cada año por traer aún más calidad y mayor participación» La larga tradición vinícola queda plasmada en la Feria del Vino, que respalda e impulsa el alcalde del municipio, Florentino García, desde el Ayuntamiento, en un entorno de viñedos centenarios y una gran variedad de uvas. ¿Qué supone esta feria? —Nuestra apuesta es que cada año la calidad sea mayor y la participación más amplia. Tenemos un ambicioso programa para poner en valor la D.O. Arribes, en el que conviven la tradición enológica con la gastronomía, la cultura y el ocio. El vino de nuestra tierra es uno de nuestros mejores embajadores, pues cada botella lleva un pedacito de nuestra historia y de nuestra cultura. Además, es una excelente oportunidad para que nuestros jóvenes descubran y aprendan nuestras tradiciones, asegurando que se mantengan vivas a lo largo del tiempo. ¿Qué cabe destacar? —Entre las citas destacan la esperada cata de vinos dirigida por Carlos Capilla. Contamos también con el profesor Mariano Yenes y su charla sobre las peculiaridades geológicas de nuestros vinos, sin olvidarnos del prestigioso David Monaguillo en el showcooking, quien siempre demuestra que los productos locales pueden servir para la alta cocina. Debo dar las gracias al actual teniente de alcalde y concejal de Turismo y Festejos, Jaime González, por su ilusión y trabajo para hacer realidad este evento, así como a los empleados municipales, al equipo en general, a las instituciones, patrocinadores y expositores. Quiero pedir a todos los visitantes y vecinos que disfruten de estos días y que sean partícipes de todas estas actividades.