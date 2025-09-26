Necesidad de cobertura y agua en Fuentes de Béjar El alcalde plantea la necesidad de doblar la capacidad del abastecimiento por la demanda industrial del pueblo y pide implicación para mejorar las telecomunicaciones

La localidad de Fuentes de Béjar limita con Guijuelo, aunque, paradójicamente, pertenece a la Mancomunidad del Embalse de Béjar y se abastece desde el pantano de Navamuño en término de Candelario. Los problemas de servicio que han sufrido todos los pueblos de esa Mancomunidad se han dejado notar también en Fuentes y de forma muy especial dado que tiene el matadero más grande de ibérico de toda la comarca, El Navazo, que ha sufrido el desabastecimiento en algunos momentos.

El alcalde de Fuentes, Gustavo Rodríguez, reclama soluciones y explica que: «Por la demanda de agua que hay, tenemos que doblar el caudal». Recuerda que la industria cárnica ha tenido que traer cisternas para poder trabajar este verano y que, de seguir así, la situación se pondría complicada para garantizar su futuro: «Se condena a la empresa que más trabajo da en la zona y es un problema que hay que resolver».

Otro de los problemas es el de la cobertura telefónica. «Seguimos sin cobertura. El Ayuntamiento puso un repetidor y estaba pendiente de la adaptación a 5G, pero ninguna empresa ha querido hacerse cargo y el Ayuntamiento está dispuesto a ceder la instalación para dar el servicio». Es más, añade: «Iban a venir a vivir 4-5 familias pero por la cobertura no vienen. Luego se habla mucho de la España Vaciada, pero esto es lo que tenemos a día de hoy».

Como en otros muchos pueblos, el del bar es otro tema a tener en cuenta. Se está construyendo uno en instalaciones municipales ya que no hay ninguno en servicio ahora y, como señala el alcalde, se necesitan ayudas para poder terminarlo y sacarlo a subasta ya que el pueblo carece de un servicio de encuentro y reunión como espacio social.

Son cuestiones prioritarias y absolutamente necesarias. A quien corresponda, que se involucre porque, a la hora de la verdad, no aparece nadie».