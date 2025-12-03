Una Navidad para todos los públicos en Ciudad Rodrigo La gala de clausura del 125 aniversario del Teatro Nuevo, la Carrera del Turrón y los fuegos artificiales se unen a otros momentos ya marcados en rojo en el calendario de este diciembre en Miróbriga

D. S. Ciudad Rodrigo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:54 Comenta Compartir

Ciudad Rodrigo apuesta, un año más, por ser la estrella de la Navidad en el oeste de la provincia salmantina y lo hace con una extensa programación destinada a toda la familia. Un total de 38 eventos se sucederán desde este jueves 4 de diciembre y hasta el momento culmen de la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. «Desde el Consistorio estamos apostando fuerte por estas fechas y este es un programa muy completo», destacó el alcalde Marcos Iglesias, quien quiso agradecer la colaboración de las diferentes asociaciones y agrupaciones locales para llevar a cabo propuestas culturales en estas fechas tan señaladas.

Uno de los primeros grandes momentos se vivirá este viernes 5 de diciembre a partir de las 19:30 horas con el encendido del alumbrado navideño, que ya se está instalando por las diferentes calles de la ciudad. «Esperemos que se pueda realizar, porque existe una predicción del tiempo algo incierta, pero ojalá podamos llevarlo a cabo», indicó Iglesias. Una de las novedades será al día siguiente, a las 20:15 horas, con los fuegos artificiales que se aplazaron en el mes de agosto, «que ya estaban contratados y en su momento no se pudieron lanzar; ahora creemos que es el momento idóneo». El regidor municipal incidió en que no hay intención de que este castillo de fuegos artificiales se repita en años venideros en estas fechas, «pero vamos a valorar también la acogida que tiene».

El programa de este año ofrece otras propuestas novedosas, como, por ejemplo, la Carrera del Turrón, el día 14, que contará con la participación de más de mil niños de toda la provincia; una castañada el día 21 en la plaza del Buen Alcalde; o la gala de clausura del 125 aniversario del Teatro Nuevo. «Será el 20 de diciembre, a las 20 horas, con los alumnos del taller intergeneracional de teatro, que representarán una obra de Fernando Arrabal. Abrimos los actos con otra obra suya y era lo propio poner el colofón con una creación de Arrabal», anticipó el alcalde.

La concejala Paola Martín señaló que se mantienen propuestas habituales y que se ha puesto especial énfasis en las actividades infantiles y juveniles. Cuentacuentos, talleres de repostería, de decoración, un torneo de videojuegos o una nueva edición de Cocina con tus abuelos son algunas de las propuestas para este mes de diciembre. Además, llega de la mano de Civitas el programa «Una Navidad en la Biblioteca», como apoyo al programa Conciliamos, destinado a facilitar la vida laboral y familiar en estas fechas. No faltará la Nochevieja Joven, que será el sábado 27 de diciembre —«presentaremos sus novedades más adelante»—, ni el concurso de decoración de calles, «en el que repetimos con unas 15 zonas, como el año pasado, lo que habla muy bien de la aceptación de esta propuesta», señaló Martín. Los más pequeños contarán un año más con Navilandia, en el pabellón de Foxá, desde el 21 de diciembre al 6 de enero.

En cuanto a los conciertos musicales, habrá actuaciones de la Coral Renacer y Dámaso Ledesma, de la Banda Municipal de Música e incluso un baile de mayores el día 21. Respecto al mercado navideño, tras su reubicación en la plaza del Buen Alcalde, se espera que sea uno de los grandes alicientes de estos días, junto con el tradicional belén viviente de la asociación Botón Charro y la esperada cabalgata que está preparando el colectivo Amigos de la Ilusión.