Nati Pro Escudero de Palaciosrubios celebra 105 años de vida sana

«Me gusta comer un poco de todo y sobre todo de la huerta que tuve», asegura Natividad Pro Escudero de Palaciosrubios, con motivo de la celebración de su 105 aniversario al recibir la felicitación de su sobrina carnal Rosario Pro Pinto y de su sobrino político Gabriel García Blázquez y del hijo de ambos, Sergio García Pro.

Nati, como es conocida por todos, ha celebrado aniversario tan destacado en la residencia del Cerro o del Sagrado Corazón de Jesús de Macotera, donde vive desde hace unos años.

Natividad es de Palaciosrubios donde vivió con su marido al que perdió a los 92.

Es persona muy trabajadora, que entre sus labores tuvo la de criar sus propios alimentos en su huerto. De esa manera siempre se ha asegurado de alimentarse con productos sanos y de calidad.

Sus padres tuvieron a bien darle el nombre del día en el que nació, el de la Natividad de la Virgen María.