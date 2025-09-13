Natación, atletismo, gimnasia rítmica o judo entre las 13 disciplinas del nuevo curso deportivo en Santa Marta El Ayuntamiento ofrece actividades para todas las edades en las instalaciones municipales

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, a través de la concejalía de Deportes, ha lanzado la nueva oferta deportiva para el curso 2025-2026, que incluye un total de 13 disciplinas diferentes adaptadas a distintas edades y niveles. Esta programación, que se desarrollará en las instalaciones deportivas del municipio, busca fomentar la actividad física entre los vecinos, desde los más pequeños hasta los adultos.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, ha destacado el esfuerzo y compromiso del Consistorio por seguir apostando por esta oferta cada temporada. «Cada año nos adaptamos a las necesidades de los usuarios a través de quienes conocemos las preferencias deportivas de la población. Además, gracias al trabajo constante del Ayuntamiento, contamos con unas instalaciones que facilitan la práctica de casi cualquier disciplina deportiva, por lo que podemos permitirnos una oferta amplia y variada», ha subrayado el edil.

Entre las actividades programadas se encuentran disciplinas tanto individuales como de equipo. En este sentido, la piscina municipal abre sus puertas a personas de todas las edades, mientras que otras escuelas tienen requisitos específicos según el año de nacimiento. Es el caso de la Escuela de Tenis, dirigida a personas nacidas desde 2022, o la Escuela de Judo, que admite inscripciones a partir de los 3 años de edad.

También se ofrecen clases de patinaje para niños nacidos a partir de 2021 y adultos, así como sesiones de kickboxing y tenis de mesa para quienes hayan nacido en 2020 o antes. La Escuela de Atletismo, por su parte, permite el acceso a partir de los nacidos en 2020, ampliando las opciones para el deporte base.

Dentro de las disciplinas colectivas, se encuentran propuestas como la Escuela de Fútbol Sala, que abarca a nacidos entre 2008 y 2021; la Escuela de Baloncesto, para niños nacidos entre 2010 y 2019; o la Escuela de Gimnasia Rítmica, que admite participantes nacidos entre 2011 y 2022. Los más pequeños también tienen su espacio en la Escuela de Fútbol Chupetines, destinada a niños nacidos en 2020 y 2021.

Asimismo, se mantiene la oferta de la Escuela de Balonmano, para jóvenes nacidos entre 2014 y 2018, y la Escuela de Tenis de Mesa, que acepta todas las edades desde el año 2020. Para los adultos, la gimnasia de mantenimiento se presenta como una excelente opción para mantenerse activos y cuidar la salud física.

Para poder participar en cualquiera de estas actividades es necesario realizar una inscripción previa. Cada disciplina cuenta con una organización específica, por lo que los interesados deberán ponerse en contacto con la escuela correspondiente. Con esta amplia programación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el fomento del deporte y los hábitos de vida saludables, adaptándose a la demanda ciudadana y a las necesidades de todas las edades.