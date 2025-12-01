Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de integrantes de esa asociación en la visita al Museo Textil.

Nace una nueva asociación en Béjar preocupada por el patrimonio industrial

Quedó constituida el pasado 28 de noviembre y realizó ayer domingo su primera actividad con una visita al Museo Textil.

TEL

Béjar

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:35

Comenta

Béjar cuenta con una nueva asociación que, en este caso, nace con el objetivo de velar por el patrimonio industrial a través de la realización de acciones en favor del conocimiento, la protección, la conservación y la difusión de ese conjunto fabril de la ciudad.

La asociación celebró el pasado domingo su primera actividad después de quedar formalmente constituida el pasado viernes, 28 de noviembre, en el Casino Obrero. Bajo el nombre de «La lanzadera», cuenta con logotipo propio gracias al diseño por el bejarano Miguel Gosálvez Mariño a falta de completarse el proceso de legalización e inscripción en el registro de entidades de Castilla y León tras el nombramiento de la junta directiva y de la aprobación de los estatutos acordados el pasado viernes.

Ese primer acto celebrado el domingo contó con la presencia de miembros de la asociación en una visita al Museo Textil propuesta por el profesor ya jubilado Javier Ramón Sánchez, que explicó a los presentes las carencias y deficiencias del museo como fase previa para elaborar un informe con una propuesta de mejora, que será trasladada al Ayuntamiento de Béjar. Además, preocupa a esa entidad el serio peligro de desaparecer que persigue al patrimonio residencial urbano en Béjar.

Esa entidad trabaja en la convocatoria de un acto público en el mes de febrero de 2026 para dar a conocer los objetivos y actividades que persigue. Además, en los próximos meses, propondrá y desarrollará nuevas actividades para facilitar la incorporación de más socios.

