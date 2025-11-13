El 'músculo' del voluntariado de la provincia: más de 5.000 personas Cien representantes de distintas asociaciones participaron en un encuentro en Castro Enríquez. Analizaron el trabajo en el mundo rural, con la enfermedad mental y los niños hospitalizados. La Salina colabora con 80 entidades sin ánimo de lucro

Un centenar de personas participaron en el II Encuentro de Voluntariado de la provincia de Salamanca, una cita organizada por el área de Bienestar Social, Igualdad y Juventud de la Diputación, que reunió en la finca Castro Enríquez a representantes del Tercer Sector, asociaciones y personas voluntarias de toda la provincia para compartir experiencias y poner en valor la fuerza del voluntariado.

La Salina mantiene una colaboración activa con un total de ochenta entidades sin ánimo de lucro, a través de ciento treinta y seis convenios específicos en áreas como son, por ejemplo, la discapacidad, la exclusión social, la inmigración, la infancia, la mujer o las personas mayores, con una inversión de 2,9 millones de euros. Esta apuesta firme por el Tercer Sector permite llegar a todos los municipios de la provincia y garantizar que la atención social sea un derecho accesible en cualquier territorio salmantino.

El II Encuentro del Voluntariado supuso un punto de encuentro entre las distintas realidades que conforman el tejido solidario salmantino, a través de testimonios, diálogo, actividades participativas y momentos de convivencia.

Así, tal como indicó el presidente de la Diputación, Javier Iglesias: «Las jornadas suponen darle importancia y visibilidad al voluntariado, trabajando dentro del Tercer Sector y para cualquier tipo de institución. El voluntariado es lo mejor de nuestra sociedad».

«El voluntariado tiene mucho que ver con la humanización de los servicios públicos, el llegar a veces donde no llegan las instituciones, y que puedan ser nuestros ojos para que podamos llegar a todo el territorio», puntualizó el presidente de La Salina.

En sus palabras, Iglesias incidió en varios aspectos y dificultades, «siempre es complicado llegar al último rincón de la provincia, al último pueblo, más que a la gran ciudad, donde es más fácil llegar y tenerlo todo a mano. En un diseminado territorial tan vasto como es la provincia de Salamanca siempre es un poquito más difícil y hay que agradecer al Tercer Sector su trabajo, tanto a los profesionales como al voluntariado que son capaces de movilizar».

Eva Picado, Javier Iglesias y Asier García, en su presentación ante los asistentes. EÑE

Durante el Encuentro se dio voz a experiencias de voluntariado en la provincia de Salamanca, con la participación representantes de Aspar La Besana con su ponencia «La apuesta por el mundo rural»; del Proyecto Ranquines que abordaron el tema «Convivir con la enfermedad mental» ; el fundador del movimiento Burujú y policía nacional, Sergio García, explicó su proyecto para «grabar bonitos recuerdos» en los niños hospitalizados; e integrantes de la Red de Voluntariado Social de Salamanca, que compartieron su trayectoria en una red que cumple ya 20 años de trabajo solidario.

El voluntariado es «lo mejor de nuestra sociedad», aseveró Iglesias, «hay que agradecerles el trabajo que hacen, presentado servicios impagables, por la flexibilización en los servicios que ofrecen, la manera de adaptarse a las necesidades, como son capaces de hacer las cosas de manera eficiente, con mucha cercanía y mucha humanidad. Eso supone ponerle alma a las políticas que hacemos desde los despachos».

El reto del voluntariado joven es uno de los que se analizarán desde La Salina para afrontar el futuro. «Una sociedad madura es aquella que es capaz de aportar, cuando tienes tiempo y corazón, una parte para los demás, sin pedir nada a cambio», concluyó Iglesias.