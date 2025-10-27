El mural donde Matilde Cherner 'vuelve a la vida' El muralista Daniel Martín plasma en Tirados de la Vega la historia y la voz recuperada de la periodista salmantina del siglo XIX, Matilde Cherner con una obra de Joaquín Sorolla

En Tirados de la Vega, pedanía de Vega de Tirados, los muros hablan. En esta ocasión, lo hacen a través de los colores y las formas del nuevo mural «Matilde Cherner: Una boda en Tirados», obra del artista Daniel Martín, que se enmarca dentro del proyecto Ruta de Murales 'Mundo Rural', una iniciativa del Consistorio que continúa llenando de arte y memoria las fachadas del municipio. Este mural de gran formato ha sido posible gracias a los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de la Mujer y al patrocinio de ENUSA.

La obra, de unos veinte metros de largo por cuatro de alto, se erige como un homenaje a Matilde Cherner, escritora salmantina del siglo XIX que, en una sociedad que negaba voz a las mujeres, se vio obligada a firmar sus textos bajo el seudónimo masculino de 'Rafael Luna'. En esta ocasión, Cherner reaparece con su verdadera identidad, pluma en mano, en un instante en el que se la puede ver escribiendo, su mejor manera de expresarse ante el mundo.

«El mural está compuesto por tres partes», explica su autor, Daniel Martín. «En una aparece la escritora en su estudio; en otra, el cuadro de Sorolla 'La Fiesta del Pan'; y en la tercera, la crónica de prensa que publicó bajo pseudónimo sobre esta misma fiesta Cherner, pero esta vez firmada por ella».

El artista, que ya ha pintado ocho murales dentro de este proyecto, reconoce que este ha sido «uno de los más complicados». «Interpretar un cuadro de Sorolla con técnica de grafiti fue un gran reto, pero el resultado ha sido una obra bonita e impactante. Además, es el único mural más colorido de todos los que se incluyen en este proyecto; la temática lo pedía».

El mural enlaza arte, literatura e historia local. A la derecha del panel central puede leerse la portada del diario 'La Época', del 5 de agosto de 1876, día en que se publicó el artículo «Una boda en Tirados». La diferencia es crucial: esta vez, el texto aparece firmado por Matilde Cherner, no por 'Rafael Luna'. Un gesto simbólico que corrige una injusticia histórica.

Desde el Ayuntamiento de Vega de Tirados, destacan que «con esta obra, Matilde vuelve a la vida de la forma en que a ella le gustaría ser recordada: escribiendo, poniendo en valor la pluma y el papel».

Gracias a la investigación del párroco Casimiro Muñoz, se ha podido fechar el acontecimiento real que inspiró el texto: el 20 de octubre de 1860, día de la boda de la hija del 'tío Santiago' en Tirados.

«Es quizás la obra más emocionante que ha realizado nuestro muralista de referencia», afirman desde el Consistorio.

En los próximos meses, el proyecto se completará con la publicación de un libro ilustrado que recogerá el artículo original de Matilde Cherner acompañado por el mural de Daniel Martín. Así, más de siglo y medio después, la escritora que fue silenciada por la historia recupera al fin su rostro, su nombre y su voz.