Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Alonso, Sandra Méndez y Sara García abrieron la exposición. TEL

Una muestra fotográfica abre la celebración del Día de la Ruta de la Plata en Guijuelo

Permanecerá en el hall del Ayuntamiento hasta el 20 de octubre

TEL

Guijuelo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:16

Una muestra fotográfica impulsada por la Junta de Castilla y León con imágenes de Santiago Santos ha abierto este jueves en el hall del Ayuntamiento de Guijuelo los actos de conmemoración del Día de la Ruta de la Plata, que contará también con actividades en el centro juvenil y el Museo de la Industria Chacinera.

La concejala de Turismo, Sandra Méndez, explicó que la exposición con imágenes de la Vía de la Plata a su paso por la provincia se mantendrá en Guijuelo hasta el 20 de octubre. Este viernes se celebrará el V concurso virtual de puzzles enGuijuelo joven (de 17:00 a 20:00 horas), mientras que el mismo centro será escenario de la celebración de las tardes de juegos romanos del 22 al 26 de septiembre.

El día 28 de septiembre se cerrará la programación de este año con un taller de papiroflexia romana para niños de 3º a 6º de Primaria. Será de 17:00 a 19:00 horas y tendrá carácter gratuito. Los interesados en participar en la actividad, que se desarrollará en el Museo Chacinero, pueden inscribirse desde el 22 de septiembre en la oficina de turismo.

Las concejalas Yolanda Alonso y Sara García acompañaron a Sandra Méndez en la presentación de los actos y la apertura de la exposición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares
  2. 2 El entrañable pueblo de Castilla y León que dejó una huella imborrable en Begoña Gómez
  3. 3 La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca
  4. 4 No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona
  5. 5 Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»
  6. 6 La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir
  7. 7 Las 100 velas de Transi con una memoria prodigiosa: «Cose, borda, lee novelas...»
  8. 8 Prisión para el joven detenido en Navacarros con dos mochilas cargadas de hachís
  9. 9 Mario Simón, nuevo técnico de Unionistas
  10. 10 Expertos analizan en Salamanca el papel de Franco: «Era un embustero»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una muestra fotográfica abre la celebración del Día de la Ruta de la Plata en Guijuelo

Una muestra fotográfica abre la celebración del Día de la Ruta de la Plata en Guijuelo