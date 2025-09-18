Una muestra fotográfica abre la celebración del Día de la Ruta de la Plata en Guijuelo Permanecerá en el hall del Ayuntamiento hasta el 20 de octubre

Una muestra fotográfica impulsada por la Junta de Castilla y León con imágenes de Santiago Santos ha abierto este jueves en el hall del Ayuntamiento de Guijuelo los actos de conmemoración del Día de la Ruta de la Plata, que contará también con actividades en el centro juvenil y el Museo de la Industria Chacinera.

La concejala de Turismo, Sandra Méndez, explicó que la exposición con imágenes de la Vía de la Plata a su paso por la provincia se mantendrá en Guijuelo hasta el 20 de octubre. Este viernes se celebrará el V concurso virtual de puzzles enGuijuelo joven (de 17:00 a 20:00 horas), mientras que el mismo centro será escenario de la celebración de las tardes de juegos romanos del 22 al 26 de septiembre.

El día 28 de septiembre se cerrará la programación de este año con un taller de papiroflexia romana para niños de 3º a 6º de Primaria. Será de 17:00 a 19:00 horas y tendrá carácter gratuito. Los interesados en participar en la actividad, que se desarrollará en el Museo Chacinero, pueden inscribirse desde el 22 de septiembre en la oficina de turismo.

Las concejalas Yolanda Alonso y Sara García acompañaron a Sandra Méndez en la presentación de los actos y la apertura de la exposición.