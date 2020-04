Mozárbez busca crespones negros para sus banderas

Las banderas del Ayuntamiento de Mozárbez no están a media asta en sus mástiles, ubicados en una acera lateral de la Casa Consistorial. Tal como señaló el alcalde de la localidad, el socialista Fermín Pérez Benito, “nosotros tenemos sentimientos de luto por la gente fallecida” y aseguró que llevan desde hace un par de semanas buscando a alguien que les haga crespones negros como señal de luto para colocarlos en las banderas, “pero con la actual situación no encontramos a nadie que nos los pueda hacer”, aseguro.

Acerca de la posibilidad de colocar las banderas a media asta, como han hecho en otros municipios, aseveró que “ponerlas a media asta es complicado con los mástiles que tenemos, porque no tienen ese sistema entre las opciones para sujetar las banderas. Además, si las colocamos a la mitad del mástil quedan muy bajas y la tela de las banderas arrastra por el suelo, con lo que se llenarían de suciedad, algo que no me parece correcto”.