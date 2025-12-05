Monterrubio de Armuña organiza un novedoso mercadillo artístico solidario navideño La iniciativa recaudará fondos a favor de Pyfano y La sonrisa de María. Para el día 21 se ha organizado una papanoelada en bici

La localidad armuñesa de Monterrubio ha organizado un programa de actividades navideñas con una docena de propuestas gratuitas para sus vecinos.

Así, ya se ha puesto en marcha el concurso de fachadas navideñas, que alcanza este año su séptima edición y en el que el jurado arrancará las valoraciones el día 10. También para hoy se ha preparado un taller de manualidades con el que se elaborarán decoraciones navideñas para el mercadillo solidario que se ha organizado para el día 14 por la tarde en el pabellón. En este evento se recogerán fondos para Pyfano y La sonrisa de María.

En el bloque de talleres gratuitos organizados desde el Consistorio de Monterrubio de Armuña para sus vecinos también se ha preparado uno de scrapbooking para el día 12 que estará destinado a adultos.

En el caso de los niños habrá animación a la lectura para público familiar, en especial niños menores de 3 años, el día 10 en la biblioteca.

El 17 llegará el turno de la entrega de premios del concurso de fachadas con decoración navideña, en tanto que el 19 habrá sesión de cuentacuentos en la biblioteca.

Una divertida papanoelada en bici será la protagonista del día 21de diciembre a partir de las once de la mañana con salida para los participantes desde la plaza del Ayuntamiento y con una chocolatada calentita para terminar la mañana en la zona del pabellón municipal de deportes.

Por otra parte, para las familias se ha preparado el plan Concilia Navidad que se desarrollará del 22 de diciembre al 7 de enero en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la biblioteca.

En el ámbito cultural se ha organizado la presentación de un libro de Claudia Torres con el título «Cuando no sé quien soy», el día 27 a las doce de la mañana en la biblioteca. Ese mismo día, a partir de las diez de la noche en el pabellón, habrá fiesta de Nochevieja, incluyendo a medianoche las campanadas y la celebración de Año Nuevo.

La cabalgata de Reyes volverá a adelantarse al día 4, con salida a las seis de la tarde desde la plaza del Ayuntamiento y con final en el pabellón donde se llevará a cabo la recepción a los niños con sorpresas.