Monterrubio de Armuña busca obras de arte para un mercadillo navideño solidario La cita será a favor de las asociaciones 'La Sonrisa de María' y 'Pyfano'

EÑE Monterrubio de Armuña Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña ha puesto en marcha una iniciativa solidaria que pretende convertir la Navidad en una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan. En este sentido, el Consistorio ha anunciado la organización de un mercadillo solidario cuyo objetivo es recaudar fondos para las asociaciones 'La Sonrisa de María' y 'Pyfano', entidades dedicadas a apoyar a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, así como a impulsar proyectos de investigación.

Para ello, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a artistas, artesanos y vecinos del municipio invitándolos a donar una de sus obras para ser vendida durante el evento. Desde pinturas y esculturas hasta fotografías o artículos de artesanía, la organización aceptará todo tipo de creaciones, destacando el poder del arte como herramienta transformadora capaz de generar solidaridad y unir a los vecinos en torno a una causa común.

Asimismo, el Ayuntamiento ha confirmado que todos los beneficios obtenidos en el mercadillo se destinará íntegramente a las dos asociaciones beneficiarias. Para ello, las personas interesadas en colaborar deberán confirmar su participación y entregar sus obras antes del viernes, 28 de noviembre, en la biblioteca municipal, en horario de lunes a viernes de 9:00 horas a 13:30 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas.