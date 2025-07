Monsagro, tres años después: una lenta recuperación

D. Sánchez Monsagro / Morasverdes Domingo, 20 de julio 2025, 06:30 Comenta Compartir

Este pasado 12 de julio se cumplieron tres años del inicio del devastador incendio de Monsagro. Aunque se inició el día anterior en el límite provincial con el norte de Cáceres, las llamas cruzaban durante la noche y la mañana de ese 12 de julio a la provincia salmantina y se acercaron de tal forma que se tomó la decisión de desalojar Monsagro, Guadapero y Morasverdes o el monasterio en el corazón del valle de Las Batuecas ante el avance del fuego.

En total, más de 8.000 hectáreas fueron calcinadas y ahora, tres años después, se sigue trabajando en la recuperación y reforestación de las zonas arrasadas por el fuego. Ya en su momento, la Junta de Castilla y León anunció un plan de actuación a llevar a cabo «en los próximos 10 años y en el que tienen competencias varias Administraciones a nivel estatal, autonómico, provincial y local».

La superficie afectada por el incendio se enclavó en las comarcas forestales de Ciudad Rodrigo, La Alberca, y Robleda, siendo Morasverdes y Serradilla del Arroyo los términos municipales con más superficie afectada. «Duele ver cómo todo se perdió en horas y algunas no se recuperarán nunca», señala el alcalde de Morasverdes, Alejandro García, que sin embargo apunta a la nula ayuda económica que ha recibido su municipio en estos tres años. «Somos el único pueblo de los afectados que no hemos recibido un duro por parte de la Junta de Castilla y León», denuncia el regidor, «hemos hecho varias solicitudes, hemos solicitado una ayuda para recuperación de montes quemados que se presentó en marzo del 2024 y a día de hoy no tenemos contestación, ni sabemos si el expediente sigue adelante». El alcalde apunta que la Junta «tuvo la idea de invertir el dinero solo en montes públicos y nosotros no tenemos las zonas quemadas en esa definición, lo hemos pedido por activa y por pasiva, hasta las Cortes, donde PP y Vox votaron en contra».

Alejandro García no ve una solución a corto plazo: «Llevamos tres años y nada, lo que se va recuperando es por la inversión personal de los vecinos que tienen esos terrenos», lamenta.

Pequeños pasos en Monsagro

Mientras tanto en Monsagro, los trabajos de recuperación van con lentitud. Por un lado, el Ayuntamiento del municipio está organizando la tercera jornada para la reforestación voluntaria que será en diciembre. «Plantamos entre 500 y 600 castaños en cada edición», comenta la alcaldesa, Isabel Rodríguez. Esta acción involucra a vecinos de todas las edades para poner en valor la importancia de la recuperación del terreno dañado.

Por otra parte, el Consistorio cuenta con una prórroga, hasta finales de este año, para la intervención programada junto con la Reserva de la Biosfera. «Pedimos el cambio de zona porque las iniciales propuestas por la Junta eran muy pedregosas y ya habían hecho una plantación ellos, se ha concedido y también la variedad de especies para incluir castaños, robles y encinas y tras hacer el proceso de contratación finalmente actuaremos en más de 80 hectáreas en lugar de las 30 iniciales previstas» recalca la alcaldesa. Esta subvención cuenta con una inversión superior a los 190.000 euros.

Ampliar El recuerdo de unos días que siempre estarán en la memoria «Qué días mas difíciles» recuerda la alcaldesa de Monsagro, Isabel Rodríguez, cuando echa la vista atrás al mes de julio del años 2022. «Cuando digo que soy la alcaldesa de Monsagro siempre me dicen que recuerdan el incendio», comenta con una sonrisa que ha surgido con el paso del tiempo, pero no olvida el temor de ver las llamas cerca del municipio o el principio de una semana desplazados a Miróbriga. «Estuvimos de martes a martes, fueron días duros, pero quedan los buenos recuerdos y cómo entre todos hicimos piña para hacerlo lo más llevadero posible», recuerda Isabel Rodríguez. En la Escuela Hogar Los Sitios de Ciudad Rodrigo estuvieron no solo los monsagreños, también compartieron vivencias con vecinos de Guadapero o de Morasverdes. «Fue un momento duro, nadie quería abandonar sus casas, aunque algunos nos quedamos en el pueblo para ayudar en lo posible», rememora el alcalde de Morasverdes Alejandro García, «pero fue una buena decisión porque pasamos miedo todos. Yo además lo recuerdo día a día porque trabajo en el centro de todo lo quemado». El regidor viaja en la memoria y recuerda que la decisión del desalojo de su municipio llegó en esa misma mañana del 15 de julio: «Fue a las 7 de la mañana y directamente se decidió desalojar. Recuerdo que estuve viendo en la noche del día 14 la zona y cómo evolucionaba el fuego, cómo se estaba complicando todo. Directamente llamé al alcalde Guadapero, sobre las 5 de la mañana, para que avisará a los vecinos y salieran del pueblo porque en ese momento el viento soplaba en dirección a Guadapero. Poco después cambió el aire y nos tocó salir también a nosotros». Una situación que vecinos de Monsagro como Laura, Juana, Francisca, Leandro y Victoria rememoraban el año pasado en LA GACETA. «Una sensación horrible y llorando antes de que nos evacuaran», recuerda Laura, «porque se quemaba un paraíso natural». «Salimos corriendo con lo puesto», matiza Victoria. «Pasamos miedo, mucho miedo», apostillan Francisca y Juana casi al unísono.

