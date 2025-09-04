Las modificaciones de crédito elevan el presupuesto de 2025 de la Diputación a los 258 millones de euros El incremento en sus diferentes capítulos supera hasta la fecha los 8 millones de euros. La mayor cuantía fue aprobada en el último Pleno y supera los 5,5 millones de euros

José Ángel Montero Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

Lograr cuadrar un presupuesto a finales del ejercicio con los datos manejados al inicio del año no siempre resulta fácil. Es más, se podría decir que es poco común e improbable. Especialmente entre las administraciones, que rara es la vez en la que no tienen que hacer frente a determinados imprevistos, inversiones o desembolsos y necesitan realizar modificaciones de crédito puntuales. Este es el caso de la Diputación de Salamanca, entidad que en lo que va de año ha incrementado más de un 3 % su presupuesto inicial debido a estas modificaciones, en su mayor parte aprobadas por la institución provincial en el pleno de julio y ampliadas en la sesión plenaria del mes de agosto, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Provincia.

Según figura en dicho documento, las diferentes modificaciones de crédito para el presente ejercicio, ya sean ordinarias o a través de remanentes de tesorería, han elevado de los 250,58 millones de euros hasta los 253,11 millones las cuentas de la institución provincial, lo que representa un incremento de más de 2,5 millones de euros (el 1 %). Dichos aumentos están justificados en capítulos como bienes corrientes (230.000 euros), transferencias corrientes (171.730 euros), inversiones reales (500.000 euros) y transferencias de capital (1.632.000 euros).

Pero a estas modificaciones de crédito dirigidas al incremento del presupuesto habría que sumar el último retoque aprobado en el pleno del pasado 29 de agosto, con un aumento presupuestario, a través de los remanentes de tesorería, de 5.550.000 euros dirigidos a la financiación de cuatro proyectos contemplados en el Plan de Carreteras para este año. Sumado este suplemento de crédito a los ya reseñados, el nuevo presupuesto de la Diputación provincial para este ejercicio se sitúa por encima de los 258,6 millones de euros, es decir, más de 8 millones sobre la cantidad presupuestada inicialmente, que en términos porcentuales representa un incremento del 3,2 %.

Con estos nuevos datos, el capítulo del presupuesto que ofrece una mayor partida de gasto es el vinculado a las inversiones reales, con más de 64,4 millones de euros; seguido de los gastos en bienes corrientes, con 58,3 millones; las transferencias de capital (49,3 millones); los gastos de personal (48,8 millones); y cierra el capítulo de transferencias corrientes, con 30,4 millones de euros.

En cuanto a los ingresos, el capítulo más elevado aparece en las transferencias corrientes, con 134,7 millones de euros; seguido de los activos financieros, con 89,4 millones; impuestos directos (8 millones); impuestos indirectos (6,9 millones); tasas y otros ingresos (6 millones); transferencias de capital (4,4 millones); cierran los ingresos patrimoniales con 3,5 millones de euros.