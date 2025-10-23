Moción del PSOE en Béjar para llevar al juzgado las facturas sin contrato

Imagen del alcalde acompañado por varios de los nuevos concejales del equipo de Gobierno en Béjar.

TEL Béjar Jueves, 23 de octubre 2025, 19:29

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Béjar ha registrado una moción para su debate en el pleno previsto para este lunes, 27 de octubre, con el objetivo de promover que el propio Ayuntamiento lleve al juzgado las facturas reparadas, es decir, sin contrato, existentes tras la gestión de PP y Vox.

El escrito habla de un número «significativo» de facturas que corresponden a «servicios prestados por empresas sin contrato previo, o sin procedimiento de adjudicación válido», explica. Por ello, los socialista instan a los Servicios Económicos a elaborar un informe completo sobre las facturas reparadas en 2024 y 2025.

Además, también requieren a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento que den traslado al juzgado y al Ministerio Fiscal de toda la para realizar una investigación de los hechos. La idea es determinar las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales del anterior equipo de Gobierno.

Finalmente, la moción solicita facultar al alcalde, Antonio Cámara, para que, en nombre del Ayuntamiento de Béjar, elija la representación letrada o jurídica que se considera en aras de garantizar la defensa de los intereses municipales y la salvaguarda de la legalidad pública.