Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del alcalde acompañado por varios de los nuevos concejales del equipo de Gobierno en Béjar. TEL

Moción del PSOE en Béjar para llevar al juzgado las facturas sin contrato

TEL

Béjar

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:29

Comenta

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Béjar ha registrado una moción para su debate en el pleno previsto para este lunes, 27 de octubre, con el objetivo de promover que el propio Ayuntamiento lleve al juzgado las facturas reparadas, es decir, sin contrato, existentes tras la gestión de PP y Vox.

El escrito habla de un número «significativo» de facturas que corresponden a «servicios prestados por empresas sin contrato previo, o sin procedimiento de adjudicación válido», explica. Por ello, los socialista instan a los Servicios Económicos a elaborar un informe completo sobre las facturas reparadas en 2024 y 2025.

Además, también requieren a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento que den traslado al juzgado y al Ministerio Fiscal de toda la para realizar una investigación de los hechos. La idea es determinar las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales del anterior equipo de Gobierno.

Finalmente, la moción solicita facultar al alcalde, Antonio Cámara, para que, en nombre del Ayuntamiento de Béjar, elija la representación letrada o jurídica que se considera en aras de garantizar la defensa de los intereses municipales y la salvaguarda de la legalidad pública.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Tres detenidos, dos de ellos en Pizarrales y otro en Santa Marta, en la macrooperación contra el tráfico de droga
  3. 3 Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca
  4. 4 Inédita procesión de Santa Teresa: se tiene que refugiar en los soportales de la Plaza Mayor por la lluvia
  5. 5 «Casi la mitad de la población de la Comunidad no tiene ni idea de lo que es un linfoma»
  6. 6 Amplio despliegue policial contra el tráfico de drogas en Santa Marta de Tormes, Pizarrales y Buenos Aires
  7. 7 Acusan de agresión sexual al sacerdote y corresponsal en Roma, Antonio Pelayo
  8. 8 Confirmado el nuevo horario de las tiendas de Mercadona la semana que viene
  9. 9 Castilla y León suspende también ferias y mercados de ganado por la dermatosis
  10. 10 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Moción del PSOE en Béjar para llevar al juzgado las facturas sin contrato

Moción del PSOE en Béjar para llevar al juzgado las facturas sin contrato