1,4 millones de euros para la mejora de la DSA-352 entre Serradilla y el Paso de los Lobos Los trabajos se centrarán en un tramo de 24 kilómetros en la sierra de la Peña de Francia. Se reforzará el firme de la vía junto con una ampliación del ancho de la calzada

D. Sánchez Monsagro Jueves, 9 de octubre 2025, 07:25 Comenta Compartir

La Diputación de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación de las obras de ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-352 en el tramo que une la localidad de Serradilla del Arroyo y el Paso de los Lobos, por el municipio de Monsagro. Se trata de una carretera de una longitud cercana a los 24 kilómetros que comunica ambos municipios con este punto elevado en la Peña de Francia.

La obra cuenta con una importante inversión económica por parte del ejecutivo provincial: 1.400.000 euros, IVA incluido, siendo uno de los proyectos de carreteras más ambiciosos dentro del Plan de Carreteras. Los trabajos se extenderán por un periodo de siete meses.

Según indica la memoria que acompaña a la licitación, esta vía cuenta con un ancho relativamente constante a lo largo de toda la actuación, tomando valores entre 4,25 y 4,5 metros. Uno de los problemas a la hora de ejecutar los trabajos será los diferentes desniveles y pendientes de algunos tramos, que pueden llegar al 6%. Con respecto a la berma —es decir, la franja adyacente a la calzada—, esta es muy reducida, generalmente de apenas 20 centímetros, aunque en algunos tramos es prácticamente inexistente y está cubierta de vegetación de poca altura, principalmente hierba y hojarasca.

En cuanto a los trabajos a realizar, se llevará a cabo un reciclado con cemento in situ de todo el ancho de la plataforma, con el objetivo de uniformizar las características del firme en toda la sección. Además, se procederá al cajeo y a la ejecución de las cuñas de ampliación laterales con zahorra artificial, para conseguir los 5,50 metros de calzada requeridos. Para aumentar la seguridad, en varios puntos se ampliarán las cunetas.

Dentro de las obras, además de la mejora y refuerzo del firme de la carretera, están incluidas las mejoras de las travesías que atraviesan ambos municipios. Finalmente, se procederá al pintado de la señalización horizontal y a la instalación de nuevas señales verticales, así como de barreras de seguridad y protección.