Un millón de visualizaciones para el «alma inmaterial» de la provincia La antropóloga visual Rosa Gómez recoge y muestra piezas audiovisuales que documentan las tradiciones de Salamanca

Isabel Alonso Martes, 2 de diciembre 2025, 10:37 Comenta Compartir

La Diputación de Salamanca, a través de su delegación de turismo, ha impulsado una promoción audiovisual en redes sociales centrada en el patrimonio inmaterial de la provincia. El proyecto, concebido como una experiencia piloto, ha sido ideado y realizado por la artista y antropóloga visual Rosa Gómez, «con un enfoque innovador, emocional y de alto valor cultural», como destacan desde la institución provincial.

A través de una serie de vídeos en formato vertical, publicados en las principales plataformas, la campaña ha logrado más de 950.000 visualizaciones acumuladas hasta la fecha, «lo que representa un impacto sin precedentes para la difusión del patrimonio inmaterial de Salamanca en entornos digitales».

Las piezas, cuidadosamente producidas y editadas, documentan y visibilizan el alma del territorio a través de sus tradiciones con escenas como las danzas rituales, la boda típica de Candelario o la Loa en La Alberca, capturadas con una mirada emocional y antropológica.

Más allá de los datos, este proyecto piloto, avalado por el diputado de turismo Juan Carlos Zaballos, «ha demostrado que la identidad, la emoción y la belleza del patrimonio inmaterial de Salamanca son capaces de conectar con audiencias amplias y diversas cuando se comunican con un lenguaje visual contemporáneo y especializado».

El éxito de la campaña, tanto en el ámbito local como nacional e internacional, permitirá que los contenidos seguirán vivos en redes sociales, generando nuevas visualizaciones a largo plazo.