Millón y medio de euros para mejorar la comunicación entre Ledrada y Valdelacasa La Diputación ha cerrado la presentación de proyectos para una obra que ensanchará el firme de la carretera para pasar de 4 a 5,5 metros

Ledrada Lunes, 17 de noviembre 2025

La Diputación provincial trabaja en la mejora de la carretera DSA-246 entre Ledrada y Valdelacasa con el objetivo de mejorar el tránsito por esa vía del Valle del Sangusín, que supondrá una inversión de 1.533.000 euros.

El proyecto se encuentra en fase de licitación y el pasado 10 de noviembre se cerró el plazo de presentación de ofertas, de modo que se accede ahora al periodo de análisis de los proyectos presentados para llevar a cabo la obra, que tendrá un plazo de ejecución de seis meses, según recoge la licitación realizada por la institución provincial.

El proyecto de la obra señala que el firme de la carretera se encuentra en un estado estructural aceptable y sin presencia aparente de blandones. El principal problema de la vía es la estrechez de la calzada asfaltada con una anchura de 4 metros, que en el caso del pontón sobre el río Sangusín se estrecha aún más, obligando a regular el paso de vehículos a través de señales de prioridad de paso. El objetivo principal, por tanto, se centra en el ensanche de la calzada asfaltada hasta una anchura de 5,50 metros. Es decir, alcanzar metro y medio más del actual. Se trata de reforzar y ensanchar una vía que sirve de nexo de comunicación en el Valle del Sangusín y que, además de unir las localidades de Ledrada y Valdelacasa, pasa también por San Medel y cuenta con un desvío a Peromingo. La actividad ganadera e industrial de la zona implica también un tránsito de camiones, sin olvidar que es la carretera que da acceso al colegio de Ledrada o al instituto de Guijuelo de los escolares de Peromingo. Se trata, por tanto, de una vía de interés comarcal, que verá mejorados algo más de 5,2 kilómetros.

El proyecto unirá las carreteras DSA-250 de acceso a Ledrada con la DSA-243, que comunica, a su vez, las localidades de Valdelacasa y Valverde de Valdelacasa. Dentro del Valle del Sangusín, los vecinos de Sanchotello esperan también avances sobre el proyecto de ensanche y refuerzo de la carretera desde la localidad hacia Béjar con el objetivo de mejorar también la seguridad de un tramo muy transitado, que cuenta con zonas estrechas y notable sucesión de curvas. La institución provincial mejoró los tramos de Fuentes de Béjar a Ledrada y de Ledrada a Sanchotello, pero no continuó hacia Béjar. La Diputación aprobaba el pasado mes de marzo el Plan de Carreteras 2025-2026 y, según señalaba la propia institución, la obra de Béjar a Sanchotello era la más importante en cuanto inversión económica al alcanzar una inversión de 3,3 millones de euros. Es también una obra complicada en cuanto a expropiaciones por transitar por una zona con fincas pequeñas y numerosos propietarios.