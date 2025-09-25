Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Uno de los puestos con productos ecológicos en ediciones anteriores. EÑE

El Mercado Ecológico de Salamanca regresa a Cabrerizos este sábado 27 de septiembre

La cita tendrá lugar en el Centro de FP Lorenzo Milani, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas

EÑE

Cabrerizos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:00

La nueva edición del Mercado Ecológico de Salamanca ofrecerá este sábado, 27 de septiembre, una jornada única de consumo responsable, ocio familiar y educación ambiental. El evento tendrá lugar en las instalaciones del Centro de FP Lorenzo Milani de Cabrerizos, con entrada gratuita y en horario de 11:00 a 20:00 horas.

La cita reunirá a 18 productores de la provincia y un invitado de Zamora, que pondrán a disposición del público quesos, vinos, verduras, frutas, carnes, cosmética, aceite, pan o huevos, entre otros productos. Además de poder comprar y degustar, los asistentes disfrutarán de un completo programa de actividades.

La inauguración será a las 11:00 horas, seguida de una ponencia de María Soledad Alegre, presidenta de la Confederación de Federaciones de AMPAS de Castilla y León, sobre la alimentación ecológica en comedores escolares. Durante la jornada también habrá catas de vinos de la DOP Sierra de Salamanca, de productos ecológicos de leche de burra y de quesos de oveja y cabra.

De forma paralela, se impartirán talleres sobre anillamiento de aves, escalada en pino, cerámica, percusión, bonsáis, pintacaras o pintura con pigmentos naturales, entre otros. El Mercado está organizado por grupos de acción local, con la financiación de la Diputación y la colaboración de entidades educativas y sociales.

