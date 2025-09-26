Los mejores días en San Miguel

TEL Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:00 Compartir

San Miguel de Valero tiene todo listo para celebrar las fiestas más importantes en honor a San Miguel Arcángel, su patrón. Las celebraciones comenzarán esta misma tarde con al chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento para salir después hacia la plaza de toros, donde se soltarán unas vaquillas.

El coso taurino será uno de los dos principales escenarios de estas fiestas gracias a las vaquillas y, sobre todo, al festival taurino protagonizado por los matadores Juan del Álamo, José Garrido, Manuel Diosleguarde y el novillero Valentín Hoyo con reses de la ganadería de Castillejo de Huebra. Será mañana a partir de las cinco y media de la tarde y, de nuevo, espera registrar un lleno.

Será uno de los momentos más destacados de unas fiestas que se prolongarán durante cinco días ya que las fechas tradicionales de celebración se concentran del 28 al 30 de septiembre. El santo contará de nuevo con las mayordomas que ya protagonizaron la fiesta chica de mayo y ellas serán las encargadas de ofrecer el chocolate del domingo por la tarde y el convite que tendrá lugar el día grande del santo tras la celebración de los actos religiosos. También protagonizarán los actos del martes, día de San Miguel chico, que contará con la misa y la procesión, además de la despedida de las mayordomas. Esa jornada estará protagonizada también por la asociación cultural El Arco, que será la encargada de ofrecer la comida popular.

La música es también importante en estas fiestas y, además de dos DJ viernes y sábado, la programación incluye la presencia de la orquesta Pikante este viernes, la Klan Zero el sábado, la Kronos el domingo y el grupo Timanfaya el lunes. La copla de El Niño de Boadilla también estará presente para amenizar la tarde del día del patrón y el grupo Rumba Stress pondrá la nota musical a la verbena del vermú, que se celebrará el sábado a partir de las doce del mediodía. Tampoco faltará la charanga, tanto esta tarde, como mañana después de los toros.

Ampliar Manuel Oliva, alcalde: «Vamos a construir una vivienda tutelada» San Miguel de Valero — Llegan las fiestas más importantes para San Miguel y el alcalde desgrana las propuestas más destacadas y los proyectos. ¿Qué destaca de las fiestas? —Las fiestas van en la misma línea de siempre con el festival taurino y otras actividades que suelen gustar a la gente. Este año, con la novedad de que tenemos mayordomas que se encargan del patrón . Serán de viernes a martes, que acabarán con la comida popular con la asociación El Arco. ¿Qué proyectos está llevando a cabo el Ayuntamiento de San Miguel? —Se ha llevado a cabo un cartel con el nombre del pueblo y un paseo en la carretera con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística y una inversión de 18.000 euros. Quedan aún por rematar la iluminación y otros detalles. Con el Fondo de Cohesión hemos hecho el acerado de granito frente a la iglesia y con el Plan de Sequía estamos terminando las obras de mejora de la captación de aguas, impermeabilización de un depósito y cambio de tuberías. Hemos puesto también un hidropresor para facilitar la presión en la parte alta del pueblo que ya ha funcionado este verano. ¿Y los Planes Provinciales? —Con ellos vamos a sustituir tuberías en la calle de la Peña, acometidas y llaves de paso. Serán unos 45.000 euros porque también con Planes vamos a empezar la construcción de una vivienda tutelada para personas que lo necesiten. Será con 47.000 euros y tendrán ocho habitaciones para residentes, una más para el tutor, cocina y lavandería. Es un modelo que nos ha aconsejado la Junta y, si funciona, la idea es seguir. TEL

EL PROGRAMA

VIERNES

17:00 h. Chupinazo desde el Ayuntamiento.

17:30 h. Vaquillas con animación musical. Sorteo de paletillas al finalizar y charanga por el pueblo.

00:00 h. Orquesta Pikante y, después, discoteca móvil Tiffanys Dj Carlos.

SÁBADO

12:30 h. Verbena del vermú con Rumba Stress.

17:30 h. Festival taurino. Al terminar, charanga por el pueblo.

00:00 h. Orquesta Klan Zero. A continuación, Dj Koria.

DOMINGO 28

16:00 h. Parque infantil con Divertilandia.

19:00 h. Chocolatada patrocinada por las mayordomas.

23:30 h. Orquesta Kronos.

LUNES 29

12:30 h. Pasacalles con tamborileros locales.

13:00 h. Misa en honor a San Miguel, ofrenda floral y bailes tradicionales. Convite en el multiusos ofrecido por las mayordomas.

18:00 h. Actuación musical de copla con El niño de Boadilla.

23:30 h. Verbena con el grupo Timanfaya.

MARTES 30

13:00 h. Misa, procesión y despedida de las mayordomas.

14:30 h. Comida popular organizada por la asociación El Arco. Bingo con premios, música y karaoke.

