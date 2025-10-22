Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Loas ediles Laura Martín y Roberto H. Garabaya en la zona donde se va a intervenir. TEL

Mejoras en el entorno del Filiberto Villalobos y más papeleras, nuevas iniciativas municipales en Guijuelo

El Consistorio mejorará el entorno del colegio para garantizar la seguridad en la salida a la carretera SA-104 (Calle Príncipe Felipe)

TEL

Guijuelo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:45

Comenta

El Ayuntamiento de Guijuelo continuará con las intervenciones urbanas en diferentes puntos de la localidad con el objetivo de mejorar la seguridad, el firme y la limpieza viaria. Entre las actuaciones más inminentes figura la rehabilitación del entorno del acceso principal al colegio Filiberto Villalobos, donde se llevará a cabo una mejora del firme y donde se dotará el acceso de medidas para evitar que los niños puedan salir directamente a la carretera con el peligro que ello conlleva.

Según dio a conocer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Roberto H. Garabaya, que estaba acompañado por la concejala de Medio Ambiente, Laura Martín, la intervención en el acceso principal del centro educativo para por ensanchar la acera de modo que los coches tendrán que aparcar en línea en lugar de hacerlo en batería como hasta ahora. De la misma manera, se creará una especie de pantalla de setos que delimitará la acera y la carretera o calle Príncipe Felipe (conocida también como carretera de Cespedosa y que es la travesía urbana de la SA-104). También allí se llevarán a cabo mejoras en diferentes tramos de aceras. Las obras se llevarán a cabo con fondos de los Planes Provinciales y contarán también con la habilitación de una salida a la carretera de Cespedosa por la zona del cuartel de la Guardia Civil (calle Oriente). Se trata de una vía que permitirá descongestionar la zona de la calle Oriente y su acceso a través del colegio con lo que el entorno del centro educativo ganará en seguridad. En la misma línea, el edil de Urbanismo avanzó que se van a la llevar a cabo también las labores de asfaltado del Camino Lateral entre las carreteras de Campillo y de Fuenterroble con el objetivo de mejorar el tránsito de una vía que se ha convertido en una alternativa a la calle Filiberto Villalobos.

Laura Martín, por su parte, dio a conocer la instalación de papeleras en diferentes puntos de la villa, fundamentalmente en el entorno de los dos colegios o de Filiberto Villalobos, que permitirán mejorar la limpieza viaria ya que tendrán tapa. Esto permitirá que los días de lluvia o viento la basura siga dentro del cubo y no quede desperdigada por la calle. En total, se están instalando 44 papeleras financiadas con fondos propios del Ayuntamiento.

Los ediles muestran una de las papeleras instaladas. TEL
Imagen principal - Los ediles muestran una de las papeleras instaladas.

