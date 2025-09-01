El mejor sabor de Guijuelo, para los mayores del centro de día La pregonera de las fiestas de la Asunción, Inés María Bernardo, dona al centro guijuelense el jamón que recibió como obsequio del Ayuntamiento por pregonar las fiestas

TEL Guijuelo Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:06 Comenta Compartir

El centro de día de Guijuelo acogió este lunes una emotiva jornada con la visita de la pregonera de las fiestas de la Virgen de la Asunción de este año, Inés María Bernardo, que acudió a hacerles partícipes de una pequeña parte de esas fiestas. Y es que visitó las instalaciones para hacerles entrega del jamón que recibió como obsequio por parte del Ayuntamiento de Guijuelo por pregonar las celebraciones de Nuestra Señora de la Asunción en la noche del pasado 14 de agosto.

El Ayuntamiento entrega siempre al pregonero, además de una placa, un jamón de Guijuelo, como no podía ser de otra manera. En esta ocasión, Inés María Bernardo es la esposa del industrial Simón Martín, de modo que optó por donarlo para que lo disfruten los mayores que acuden al centro de día, una institución muy valorada por su trabajo con las personas mayores de la localidad. Se trata de una pieza entera, de buen peso, que tendrá que ser loncheada. Tampoco habrá problema ya que la propia pregonera se llevó de nuevo el jamón para que lo loncheen y envasen en la fábrica de su marido con la idea de que los usuarios del centro puedan disfrutarlo más fácilmente.

La responsable del centro, Rosa Martín, aprovechó la presencia de la pregonera por el detalle que ha tenido con los mayores que acuden a diario a las instalaciones.

La pregonera conoció días atrás el trabajo que se realiza en el centro y destacó la importancia que tienen estas personas como portadoras de la tradición de Guijuelo: «Tuve la oportunidad de ver que acuden muchas personas a diario. Aquellas personas que nos han ido transmitiendo las tradiciones las tradiciones que tenemos en Guijuelo. Me gustaría contar con vosotros porque creo que en vuestras mentes hay aún mucha sabiduría. Os doy las gracias porque es un fiel reflejo del legado que nos habéis transmitido y admiro la fidelidad que tenéis a la hora de conservar la idiosincrasia de todos los guijuelenses». Aprovechó también la visita para ofrecerse a la responsable del centro por si en algún momento puede colaborar en el desarrollo de alguna actividad de las que se desarrollan en el centro de día. Y es que Inés María Bernardo cuenta con una dilatada trayectoria en materia educativa y cultural, que fueron razones más que suficientes para que el Ayuntamiento le pidiera pregonar las fiestas.

Además de docente en el instituto Vía de la Plata durante cuatro décadas, Inés Mary, como es conocida en Guijuelo, fundó el grupo folclórico El Torreón o el Traje Charro, ha trabajado con la asociación de la capa o formado parte de la Cofradía Gastronómica de Guijuelo. Fue, incluso, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Guijuelo. Todo un legado que ya había destacado el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, en su momento, y que ella expuso en la noche del 14 de agosto durante el pregón.

Inés Mary Bernardo con los usuarios del centro de día y, debajo, con la directora del centro, Rosa Martín. TEL

Temas

Tradiciones

Guijuelo

Fiestas