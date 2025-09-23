Medio millar de vecinos participan en la Semana de la Movilidad de Carbajosa de la Sagrada La campaña 'A la escuela solos, vamos andando' reúne a 220 escolares

EÑE Carbajosa de la Sagrada Martes, 23 de septiembre 2025, 17:42 Comenta Compartir

Más de medio millar de personas han participado en la Semana Europea de la Movilidad en Carbajosa de la Sagrada, una programación organizada por el Ayuntamiento con la colaboración del programa municipal Ciudad de las Niñas y los Niños.

El broche final lo puso la 'Feria de la Movilidad', celebrada en el recinto ferial, donde vecinos de todas las edades disfrutaron de circuitos de habilidad, actividades deportivas, juegos infantiles y una exposición de vehículos eléctricos.

Entre los datos más destacados sobresale la implicación de alrededor de 220 escolares en la campaña 'A la escuela vamos solos, vamos andando', una iniciativa que continuará a lo largo del curso con el objetivo de reforzar el hábito de acudir a pie a los colegios.

Desde el Consistorio han valorado positivamente la implicación de los vecinos, que consolida a Carbajosa como referente en movilidad responsable.