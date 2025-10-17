Medida pionera para vivir más ágiles y sanos en Villaflores El municipio apuesta por la terapia ocupacional en su programa de bienestar para personas mayores que se imparte de forma grupal e individual

Jorge Holguera Illera Villaflores Viernes, 17 de octubre 2025, 11:17

Las personas mayores de Villaflores tienen la gran ventaja de beneficiarse semanalmente de las virtudes de la terapia ocupacional de forma gratuita. Se trata de una apuesta del Ayuntamiento, pionero en la implantación de esta propuesta encaminada al cuidado de sus vecinos más longevos.

Jessica Pérez Delgado, terapeuta ocupacional, se encarga de acudir a esta localidad dos días a la semana con el fin de ofrecer terapia individual a personas que no pueden salir de su domicilio y grupal, a varias mujeres esperan durante la semana con muchas ganas la llegada de esta actividad en la que participan los jueves por la tarde.

«Nos encargamos de la promoción y educación de la salud a través de terapias no farmacológicas, como son terapias de estimulación cognitivas, gimnasia, dinámicas grupales para la socialización», detalla Jessica Pérez. «En este caso se fomentan las habilidades sociales y la socialización, antes casi no salían y ahora salen y tienen un punto de encuentro y ahora, desde que vengo yo, aprovechan y al finalizar se quedan para echar la partida», añade.

Ya llevan tres semanas de curso. Jessica Pérez estuvo este jueves en varios domicilios particulares impartiendo la terapia individual. Delfina Martín es una de las vecinas que participan, es natural de Poveda de las Cintas y en unos días cumple 83 años.

A las cinco de la tarde de este jueves Jessica acudió a la antigua casa del médico, donde una docena de mujeres acudieron a participar en la sesión de terapia ocupacional grupal. Comienzan con un calentamiento a base de movimientos. La terapeuta guía teniendo en cuenta las condiciones de cada participante. «Primero hacemos estiramiento y calentamiento a veces con un baile y luego ya nos sentamos en la mesa y hacemos ejercicios, unos días taller de memoria, otros lectura, otros dinámicas grupales, otros días les puse una canción y tenían que asociar una imagen», detalla la terapeuta.

La terapia ocupacional tiene resultados. «Yo antes no podía levantar el brazo y ahora llego hasta la cabeza, ahora estoy intentando tocarme la oreja», cuenta una de las participantes.

«En la terapia individual participan siete vecinos y en la grupal, entre 10 y 12», apunta el alcalde, Ángel Montoiro. «Los hombres son más reticentes a recibir ayuda, en este caso de rehabilitación cognitiva y física, en la individual hemos tenido pero en la grupal no», anota el regidor. «La terapia no es solo para mujeres, es para mayores, es gratis para ellos también y no la aprovechan porque consideran que es una cosa de mujeres», lamenta el alcalde que quisiera que todos los mayores de su pueblo ganen salud con la terapia ocupacional.

