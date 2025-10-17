Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La terapeuta Jessica Pérez Delgado dirige el calentamiento de una de las sesiones grupales. J.H.

Medida pionera para vivir más ágiles y sanos en Villaflores

El municipio apuesta por la terapia ocupacional en su programa de bienestar para personas mayores que se imparte de forma grupal e individual

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Villaflores

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:17

Comenta

Las personas mayores de Villaflores tienen la gran ventaja de beneficiarse semanalmente de las virtudes de la terapia ocupacional de forma gratuita. Se trata de una apuesta del Ayuntamiento, pionero en la implantación de esta propuesta encaminada al cuidado de sus vecinos más longevos.

Jessica Pérez Delgado, terapeuta ocupacional, se encarga de acudir a esta localidad dos días a la semana con el fin de ofrecer terapia individual a personas que no pueden salir de su domicilio y grupal, a varias mujeres esperan durante la semana con muchas ganas la llegada de esta actividad en la que participan los jueves por la tarde.

«Nos encargamos de la promoción y educación de la salud a través de terapias no farmacológicas, como son terapias de estimulación cognitivas, gimnasia, dinámicas grupales para la socialización», detalla Jessica Pérez. «En este caso se fomentan las habilidades sociales y la socialización, antes casi no salían y ahora salen y tienen un punto de encuentro y ahora, desde que vengo yo, aprovechan y al finalizar se quedan para echar la partida», añade.

Ya llevan tres semanas de curso. Jessica Pérez estuvo este jueves en varios domicilios particulares impartiendo la terapia individual. Delfina Martín es una de las vecinas que participan, es natural de Poveda de las Cintas y en unos días cumple 83 años.

A las cinco de la tarde de este jueves Jessica acudió a la antigua casa del médico, donde una docena de mujeres acudieron a participar en la sesión de terapia ocupacional grupal. Comienzan con un calentamiento a base de movimientos. La terapeuta guía teniendo en cuenta las condiciones de cada participante. «Primero hacemos estiramiento y calentamiento a veces con un baile y luego ya nos sentamos en la mesa y hacemos ejercicios, unos días taller de memoria, otros lectura, otros dinámicas grupales, otros días les puse una canción y tenían que asociar una imagen», detalla la terapeuta.

La terapia ocupacional tiene resultados. «Yo antes no podía levantar el brazo y ahora llego hasta la cabeza, ahora estoy intentando tocarme la oreja», cuenta una de las participantes.

«En la terapia individual participan siete vecinos y en la grupal, entre 10 y 12», apunta el alcalde, Ángel Montoiro. «Los hombres son más reticentes a recibir ayuda, en este caso de rehabilitación cognitiva y física, en la individual hemos tenido pero en la grupal no», anota el regidor. «La terapia no es solo para mujeres, es para mayores, es gratis para ellos también y no la aprovechan porque consideran que es una cosa de mujeres», lamenta el alcalde que quisiera que todos los mayores de su pueblo ganen salud con la terapia ocupacional.

Delfina Martín González sigue las pautas indicadas por la terapeuta durante la sesión individual que recibe semanalmente en su domicilio. J.H.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
  2. 2 Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
  3. 3 La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca
  4. 4 Luis Mari, 80 años y 300.000 kilómetros en las piernas: «Los del pueblo dicen que estoy loco»
  5. 5 Controlados dos incendios forestales declarados este jueves en Pozos de Hinojo y en El Cabaco
  6. 6 El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
  8. 8 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  9. 9 De Salamanca al espacio: tecnología láser para limpiar la basura espacial
  10. 10 Los médicos de Urgencias trasladan su sensación de agobio tras un verano duro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Medida pionera para vivir más ágiles y sanos en Villaflores

Medida pionera para vivir más ágiles y sanos en Villaflores