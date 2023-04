“Me vuelvo al pueblo”: la demanda de casas en la zona rural sigue al alza

Hay demanda en los pueblos, pero no por igual. Es más normal que la demanda de compra de vivienda sea más destacada en pueblos cercanos a las cabeceras de comarca , pueblos algo más grande con servicios y vida social y accesibles. “Hay más demanda en localidades como Candelario o Navacarros , que están más en el entorno de Béjar , que en pueblos más alejados de la comarca” señala Guillermo Celestino y lo confirma también María Victoria Mateos : “pueden tener más tirada Carpio de Azaba, que está a diez minutos en coche de Ciudad Rodrigo ; Aldea del Obispo , donde hay mucha gente de Madrid; La Fuente de San Esteban, Sancti Spíritus o Fuenteguinaldo . Estos son por la cercanía de Ciudad Rodrigo y en el caso de Aldea del Obispo por la cercanía con Portugal y por el fuerte de la Concepción. Son pueblos un poquito más grandes ”.

La idea de los compradores es poder disfrutar de la barbacoa, de la piscina en el jardín o de una simple hamaca al aire libre , pero sin tener que salir de casa. Por eso, como señala Guillermo Celestino , de Béjar: “A raíz de la pandemia la gente busca terraza, jardín y eso se nota . Que tengan un espacio donde sacar la barbacoa, que pueda poner una piscina y no que sea un piso normal y corriente”. En el caso de esta zona, Celestino destaca otra cuestión: “ No hay alojamientos hoteleros en Béjar para cubrir la demanda que existe y también se compra para alquilarlo después”.

Además, es un hábito extendido por toda la provincia , según ponen de manifiesto las inmobiliarias y los expertos consultados por este periódico. Así lo confirma Diana García , con inmobiliaria en Guijuelo, al manifestar que “ hay mucha gente que quiere comprar en los pueblos, pero se disparan los precios . Se piensan que por tener una casa en el pueblo vale mucho. Preguntas hay muchísimas y tener, tenemos cuatro, porque cuando la pandemia vendimos todo y es cierto que necesitamos casas con un terreno o un jardín. Es lo que te pide la gente de fuera y sí se está vendiendo. Yo ahora sólo tengo una en Pizarral y estoy haciendo visitas . En los pueblos se vende muy bien siempre y cuando esté medianamente decente, que no esté para derribar y tenga un jardincito”.

La pandemia del coronavirus provocó grandes cambios en la sociedad y uno fue el replanteamiento de la forma de vida de muchas familias. Ello conllevó que se apostara por el medio rural para vivir porque se ofrecía una mayor libertad y calidad de vida que en las grandes ciudades.

La situación fue vista como una oportunidad para recuperar el ritmo perdido en los pueblos. Muchos fueron los que regresaron a su casa o a la de sus familiares, pero no todos podían hacerlo porque no la tenían. Por esa razón, el sector de la venta de vivienda de segunda mano usada se revitalizó, aunque no todo lo que se ofrece está en condiciones para entrar a vivir.