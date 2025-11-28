Mayor seguridad viaria en Guijuelo Las obras de la calle Príncipe Felipe (tramo urbano de la carretera SA-104) dejan cinco pasos elevados, que se suman a las mejoras realizadas por el Ayuntamiento en el entorno del colegio Filiberto Villalobos

Las obras ejecutadas en la travesía de la carretera SA-104 en Guijuelo, donde la vía lleva el nombre de calle Príncipe Felipe, supondrán una mejora en la seguridad de los peatones con la construcción de más de pasos elevados.

Hasta cinco pasos elevados se han llevado a cabo en el tramo urbano de la carretera, donde se están llevando a cabo los últimos retoques de la obra antes de proceder al pintado de las marcas viales. Algunos de estos pasos elevados ya existían, pero se ha incorporado alguno con el objetivo de regular la velocidad, fundamentalmente en puntos más peligrosos, como cruces o instalaciones públicas. Así, a falta de pintar y señalizar las cinco estructuras, se han instalado en los siguientes puntos: uno en el acceso/salida de Cespedosa, otro a la altura del cuartel de la Guardia Civil, un tercero a la altura del centro cultural, el cuarto en el paso de peatones y semáforo del colegio Filiberto Villalobos y un quinto en la proximidad de la intersección de la calle Príncipe Felipe con la carretera de Guijo de Ávila y la calle Alfonso XIII.

Aunque no son elevaciones muy pronunciadas, sí obligan a los conductores a reducir la velocidad en una de las principales vías urbanas de Guijuelo, donde se encuentran viviendas, industrias, negocios y numerosos espacios de uso público.

Las obras de la carretera, que han corrido a cargo de la Junta de Castilla y León, han transcurrido de forma paralela a la mejora de la seguridad en el acceso principal al colegio Filiberto Villalobos, que se ubica precisamente en esa carretera. En este caso, las obras han corrido a cargo del Ayuntamiento de Guijuelo y se han centrado en ensanchar la acera junto al colegio en habilitar una pantalla de setos que delimite la acera y la calzada de modo que se reduzca el riesgo para los niños.