La plaza de Venancio Blanco. EÑE

Matilla de los Caños del Río: servicios y cultura, prioridad local

El Ayuntamiento impulsa obras, mejora servicios y promueve actividades sociales para reforzar la calidad de vida y hacer del municipio un lugar más atractivo

EÑE/Paula Zorita

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:37

El Ayuntamiento de Matilla de los Caños continúa trabajando con paso firme para mantener la calidad de vida de sus vecinos y hacer del municipio un lugar atractivo para vivir. En el último pleno se aprobó la licitación de una nueva fase del Centro de Usos Múltiples, con una inversión de 100.000 euros, lo que acerca cada vez más la finalización de este proyecto. La obra cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Salamanca.

En materia de infraestructuras, destaca la reciente inauguración de la nueva depuradora, dotada con tecnología de última generación y una inversión de 590.000 euros. Además, el Ayuntamiento prosigue con la renovación de las redes de abastecimiento de agua, habiendo completado ya dos tercios de la red, acompañada de la mejora del asfaltado de calles donde se interviene. Entre las actuaciones inmediatas también se incluyen la renovación integral de luminarias del pabellón y la instalación de placas solares en el sondeo de agua, con el objetivo de optimizar el gasto energético.

En el ámbito social y cultural, Matilla mantiene un calendario activo: desde la Escuela de Calor para niños de primaria y la guardería durante todo el año, hasta la celebración de la Semana Cultural con actividades para todos los públicos. Además, en julio, los vecinos disfrutaron de la residencia artística de alumnos de Bellas Artes de la Universidad, quienes realizaron una obra escultórica en el municipio gracias a la beca San Marcos.

Con estos proyectos, Matilla de los Caños refuerza su compromiso de prestar buenos servicios, impulsar la cultura y garantizar un entorno moderno y sostenible para sus habitantes. La combinación de inversión en infraestructuras, iniciativas culturales y atención social permite que el municipio siga siendo un lugar acogedor, atractivo y preparado para el futuro.

