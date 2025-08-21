Martinamor, dispuesto para sus citas de ocio

EÑE Martinamor Jueves, 21 de agosto 2025, 05:00 Compartir

La localidad celebrará, hasta el domingo, las fiestas patronales en honor a San Bartolomé, en las que destacan, por ejemplo, el bloque de actividades gastronómicas que permitirá a los vecinos compartir, cada día, la hora de la comida sin tener que cocinar en sus domicilios y, así, prolongar los momentos de convivencia.

Los actos festivos arrancan hoy con el chupinazo matinal y la entrega de las camisetas festivas de este año, una tradición que supera las dos décadas. A la hora de comer habrá patatas meneás para compartir, y luego llegarán los torneos de dardos y el campeonato de futbolín. La noche comenzará con una parrillada y continuará con disco móvil.

El viernes se ha preparado una comida popular con garbanzos con sepia, a la que seguirán los juegos de mesa, la foto de recuerdo de las fiestas, el torneo de fútbol y una disco móvil. Los concursos de disfraces completarán la jornada.

El arranque del sábado se vivirá con la quedada al pincho a la una y la comida popular de patatas a la riojana a las tres de la tarde. Los juegos de mesa y un pasacalles con charanga animarán las primeras horas de la tarde.

La tercera edición de la tirada de calva y una sangría ofrecida por las peñas harán avanzar la tarde hasta llegar a la fiesta de disfraces infantil, que estará amenizada por la charanga.

Una macrodiscoteca, con toro de fuego incluido, cerrará las actividades nocturnas.

El día grande de San Bartolomé comenzará con cencerrada. A mediodía se celebrarán la misa y la procesión por las calles de la localidad.

La paella, con varios cientos de raciones para repartir, será la cita gastronómica del día. Un parque infantil gratuito, desde las cinco y media de la tarde, atraerá la atención de los más pequeños, que también disfrutarán de una fiesta de la espuma. El concierto flamenco de Miriam Ferreruela, previo a la verbena, ofrecerá la última propuesta musical antes del cierre de las fiestas.

Juan A. Martín, alcalde: «Avanzamos en la obra del centro cultural» Las novedades para mejorar la localidad son uno de los retos que aborda con seriedad, a la par que las fiestas, con un programa pensado para todos los vecinos. ¿Qué significan las fiestas? —Son días para disfrutar todos juntos y, por eso, planteamos muchas comidas de hermandad, para que las familias no tengan que preocuparse de cocinar, sino tan solo de divertirse y participar en las fiestas. El año pasado, por ejemplo, en muchas se sirvieron más de doscientas raciones e, incluso, en la paella, casi el doble. ¿Qué obras han acometido en los últimos meses? —Seguimos avanzando en la obra del centro cultural, en el que nos quedan pendientes al menos dos fases, pero, por ahora, ya tenemos el recinto con paredes y tejado, algo que nos permite garantizar las celebraciones municipales que se necesiten en un espacio amplio y cubierto, donde todos puedan estar juntos y protegidos de las inclemencias del tiempo. La idea con la que trabajamos es seguir dedicando a esta obra la inyección económica de los Planes Provinciales bianuales. ¿Cómo ha surgido la idea de recuperar una ermita en el paraje de San Pelayo? —Es algo que ha nacido con mucha ilusión, porque era un paraje del pueblo, y ahora queremos hacer allí una pequeña ermita, rescatando la historia y rindiendo homenaje. Debo decir que es un mirador espléndido sobre las comarcas de Alba y Peñaranda, y su presentación será un punto de continuidad de las fiestas patronales.

El programa

Hoy, día 3

12:00 horas: chupinazo y entrega de camisetas.

15:00 horas: comida popular, patatas meneás.

18:30 horas: torneo de dardos y campeonato de futbolín.

21:30 horas: parrillada de nuestra matanza.

23:00 horas: disco móvil.

Viernes, día 22

15:00 horas: comida popular, garbanzos con sepia.

16:30 horas: juegos de mesa.

18:00 horas: foto recuerdo 2025.

18:30 horas: torneo de fútbol.

23:30 horas: disco móvil, seguida de fiesta de disfraces para adultos.

Sábado, día 23

13:00 horas: quedada al pincho.

15:00 horas: comida popular, patatas a la riojana.

16:30 horas: juegos de mesa.

18:00 horas: pasacalles con charanga.

18:30 horas: III tirada de calva.

19:00 horas: sangría ofrecida por las peñas.

20:00 horas: fiesta de disfraces infantil con charanga.

0:00 horas: macrodiscoteca. a continuación, toro de fuego y siguen las fiestas.

Domingo, día 24

7:00 horas: cencerrada.

13:15 horas: misa y procesión de San Bartolomé.

15:00 horas: paella.

17:30 horas: parque infantil.

19:30 horas: fiesta de la espuma.

20:00 horas: concierto flamenco.

23:15 horas: verbena.

3:00 horas: traca final.