Martín de Yeltes apuesta por un proyecto hotelero para fijar población e impulsar la economía

El Ayuntamiento de la localidad de Martín de Yeltes ha iniciado el procedimiento para la subasta de una parcela de cerca de 12.000 metros cuadrados, de propiedad municipal, para una futura instalación hotelera. Estos terrenos se sitúan cerca del área de servicio del municipio que conecta con la autovía A-62, en sentido Portugal. Según detalla el alcalde, Eleuterio Fuentes, esta parcela «será destinada a la implantación de usos turísticos permanentes».

En este sentido, tal y como señala el pliego de condiciones, los interesados deberán incluir en la propuesta «al menos un alojamiento hotelero y un establecimiento de restauración tal y como define la Ley de Turismo de Castilla y León». El precio de salida se sitúa en 43.200 euros, IVA incluido, y se trata de un procedimiento restringido, es decir, el Consistorio local hará una primera selección entre todas las propuestas atendiendo a criterios como la naturaleza y características del proyecto turístico propuesto, el importe de la inversión prevista, número de empleos a generar y plazos estimados de ejecución del proyecto que marca el pliego de condiciones.

En lo relativo a los plazos, se establece que la adjudicataria «deberá presentar la solicitud de autorización de uso de suelo rústico y la de licencia ambiental en el plazo máximo de seis meses desde la formalización del contrato administrativo de compraventa», y un límite similar para la licencia de obras, «desde la notificación del otorgamiento de la autorización de uso de suelo rústico».

Otra fecha límite importante es que tanto el alojamiento hotelero como, en su caso, el establecimiento de restauración deberán estar en funcionamiento «en el plazo de 30 meses contados desde el otorgamiento de las licencias urbanística y ambiental». La adjudicataria dispondrá de 10 años para la explotación de estas instalaciones.

El regidor municipal recuerda que esta parcela «ya se concedió una vez hace muchos años para este fin, pero el tiempo pasó y, al no haber avances, hemos decidido volver a sacarla a ver si alguna empresa se interesa, porque sería importante para la actividad económica del pueblo y fijar población». El plazo de presentación de ofertas de los posibles interesados finaliza el 10 de diciembre y toda la información está disponible en la sede electrónica municipal.